Вылетел с дороги и перевернулся: в Одесской области в ДТП попал пикап с военными, есть пострадавшие

В Одесской области произошло дорожно-транспортное происшествие с украинскими военными. Автомобиль Ford Ranger вылетел на обочину и перевернулся.

Видео дня

Инцидент произошел в среду, 26 апреля, в районе населенного пункта Ставрово. Об аварии сообщило издание "Думская".

Как рассказали журналисты с ссылкой на источники в правоохранительных органах региона, ДТП произошло из-за того, что водитель из-за усталости уснул во время управления пикапом. По данным издания, за рулем был военнослужащий 21-й отдельной механизированной бригады.

Вместе с ним в салоне транспортного средства находились еще трое военных этой же бригады. Все они получили серьезные травмы и были госпитализированы в больницу.

Так, 46-летний командир взвода получил перелом правого бедра, левой плечевой кости и многочисленные переломы ребер, 42-летний командир отделения – перелом шейки правого плеча, а еще один солдат попал в медучереждение с переломом грудного позвонка и осколочным переломом левой лопатки.

Ранее сообщалось, что 22 апреля на дороге сообщением Виноградовка – Болград возле села Кирнички Одесской области пьяный подросток устроил аварию, протаранив запаркованный на обочине грузовик DAF. В результате ДТП погиб несовершеннолетний пассажир легковушки, еще один пассажир попал в больницу.

В селе Зазимье Киевской области 25 апреля произошла авария с участием пяти автомобилей. Среди пострадавших есть двое маленьких детей. Всего травмы получили четверо людей. А в Киеве 21 апреля произошло ДТП, в результате которого пострадал боец Нацгвардии. Силовик стоял на блокпосту, когда на него наехал автомобилист, который торопился домой.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кривом Роге столкнулись пять автомобилей. В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили три человека, среди которых беременная.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!