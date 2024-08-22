'Выйти из синода РПЦ будет недостаточно': глава Госслужбы по этнополитике объяснил, как будет работать закон о запрете Московского патриархата

Глава Госслужбы по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский и глава Комитета ВР по гуманитарной и информационной политике Никита Потураев разошлись во мнениях, как же будет работать закон о запрете Московского патриархата. Первый утверждает, что все руководители Украинской православной церкви должны выйти из состава Российской православной церкви, чтобы не попасть под действие принятого в Раде закона. Второй утверждает, что этого "совершенно недостаточно".

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Об этом пишет национальное агентство "Укринформ". Как отмечается, аффилированность с РПЦ должна определять именно Госслужба по этнополитике и свободе совести. И она должна обращаться в суд, если связи с РПЦ будут выявлены.

"В законе прямо оговаривается, что руководители Украинской православной церкви могут подать заявление о том, что УПЦ выходит из состава Российской православной церкви: епископы выходят из состава епископата, синода, синодальных комиссий. Если все-таки будет установлена эта связь, тогда религиозной организации выдается соответствующее предписание, в котором говорится, что организация должна предпринять определенные шаги для того, чтобы не быть в составе РПЦ", - отметил Еленский.

Если предписание вступает в силу, а религиозная организация не выполняет его требований, Госслужба по этнополитике и свободе совести должна подавать в суд эту организацию.

Глава ДЭСС подчеркнул, что в новом законе и механизмах его выполнения соблюдены все европейские нормы свободы совести.

По мнению нардепа Никиты Потураева, недостаточно, чтобы руководители Украинской православной церкви просто вышли из синода РПЦ.

"Это вообще не является требованием первого ряда. Они должны осуществить комплекс доказывающих действий, в том числе документально, что они не часть РПЦ. А если Онуфрий выйдет из синода, а все остальное останется без изменений, то это ничего не изменит", – заметил председатель Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Потураев напомнил, что в новом законе прописаны критерии определения аффилированности религиозной организации с РПЦ, и "религиозные организации должны удовлетворять требованиям этой статьи".

Как сообщал OBOZ.UA, 20 августа в Раде поддержали законопроект о запрете деятельности РПЦ в Украине. Несколькими днями ранее за такой запрет выступил Всеукраинский совет церквей.

Против запрета московского патриархата выступили почти три десятка народных депутатов: OBOZ.UA рассказывал, чем известны противники закона, а также разбирался, закроют ли УПЦ МП в Украине после решения Рады и почему дискуссии вокруг закона продолжаются.