Выигрывай кроссовки из новой коллекции PUMA за донат на FPV-дроны для Третьей Штурмовой

Помощь легендарному подразделению украинской армии, выполняющей самые трудные задачи уничтожая врага на самых горячих отрезках фронта и возможность пополнить свой гардероб лимитированными топовыми кроссовками – идеальное сочетание приятного с полезным.

Баскетбольный Клуб "Киев-Баскет" проводит розыгрыш первоклассных игровых кроссовок от всемирно известного бренда спортивной экипировки "PUMA". уничтожающих технику и живую силу противника.

А когда мощный способ поражения в нужном количестве оказывается в руках лучших пилотов современности – молниеносный результат не заставит себя ждать. Бойцы Третьей Штурмовой – воплощение нынешних рыцарей, элита отечественного войска. Они вертолетами прорывались в окруженный Мариуполь, деоккупировали Киевщину, освобождали Херсон, сражались в Бахмуте и Авдеевке. Вот почему столь важно обеспечить тем, чем нужно, тех, кого нужно.

Цена одного билета благотворительной лотереи 200 гривен, чем больше билетов приобретено – тем выше шансы победить. В комментарии к переводу пишите слово "PUMA" и свой контакт, чтобы организаторы могли с вами связаться. Результаты розыгрыша будут объявлены на Пасху!

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