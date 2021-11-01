Выходные в ноябре 2021 в Украине: когда и сколько будем отдыхать

В ноябре 2021 года у украинцев будет 8 выходных дней. Это субботы и воскресенья 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 ноября.

Никаких значительных религиозных или государственных праздников на последний месяц осени не приходится, поэтому дополнительных нерабочих дней в Украине не предусматривается. Таким образом в ноябре будет 22 рабочих дня.

Хотя в этом месяце нет больших религиозных праздников, однако православные верующие 6 ноября отмечают Дмитриевскую субботу – день всеобщего поминовения умерших. Также стоит отметить, что 28 числа начинается Рождественский пост – один из самых строгих постов у христиан.

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В течение месяца отмечается: День инженерных войск – 3 ноября, День работника социальной сферы – 7 ноября, День украинской письменности и языка – 9 ноября, Международный день студента – 17 ноября, Всемирный день ребенка – 20 ноября, День достоинства и свободы – 21 ноября и другие значимые даты.

Ежегодно в каждую четвертую субботу ноября отмечается День памяти жертв голодоморов, который в 2021 году приходится на 27 ноября.

По всей территории Украины будут приспущены государственные флаги, а в 16:00 состоится общенациональная минута молчания. Также в этот день проводится акция "Зажги свечу" – чтобы почтить память всех жертв геноцида украинского народа на подоконник устанавливают зажженную свечу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре украинцам станет по-зимнему холодно. Уже в конце месяца территорию нашей страны начнут сковывать зимние минусовые температуры.