Выходные в июле 2021 года в Украине: когда и сколько будем отдыхать

На июль 2021 года в Украине выпадает девять официальных нерабочих дней. Дополнительных праздничных выходных, предусмотренных статьей 73 Кодекса законов о труде Украины, во второй месяц лета не будет.

Тем не менее, украинцы в этот период отметят несколько больших праздников. Подробнее о том, когда и сколько будут отдыхать граждане, рассказывает OBOZREVATEL.

В июле 2021 года будет девять традиционных выходных по субботам и воскресеньям. Это 3-4, 10-11, 17-18, 24-25 и 31 июля.

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В разгар лета в Украине отмечаются два великих православных праздника: Рождество Пророка Иоанна Предтечи (7 июля), а также День апостолов Петра и Павла (12 июля).

Кроме того, в июле украинцы празднуют день Владимирской иконы Божьей Матери, день благоверных Петра и Февронии, день равноапостольной княгини Ольги и день равноапостольного князя Владимира.

Также отмечаются такие праздники, как День работника природно-заповедного дела, День архитектора, День бухгалтера, День системного администратора, День Военно-морских сил Украины, День рыбака, День металлурга, День работников торговли и День флота Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик Вазира Мартазинова спрогнозировала лето без жары в Украине. По ее словам, погодное лето закончится раньше своего календарного срока.