В Украине могут отменить выходные 8 марта и 1 мая: в Минкульте раскрыли детали законопроекта

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Общество
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Праздники в Украине

В Украине могут отказаться от переноса выходных в некоторые праздники и сделать рабочими Международный день борьбы за права женщин (8 марта) и День труда (1 мая). Таким образом, количество праздничных выходных в стране может уменьшиться из 11 до девяти.

Соответствующий проект закона ("О праздниках, памятных датах и скорбных днях") уже разработан Украинским институтом нацпамяти и вынесен на общественное обсуждение, сообщила пресс-служба Министерства культуры и информационной политики. То есть в документ еще могут внести изменения и только потом зарегистрировать в Верховной Раде.

В министерстве пояснили, что если государственный праздник, который является нерабочим днем, совпадает с выходным, то выходной день переноситься не будет.

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Исключением предложено сделать Пасху, День Святой Троицы (по юлианскому календарю), Новый год, а также Рождество Христово (по юлианскому и григорианскому календарях).

В текущей версии законопроекта предложены семь категорий особых дат в Украине:

  • государственный праздник (12);

  • день траура;

  • скорбный день (7);

  • международный день (13);

  • памятная дата;

  • профессиональный праздник;

  • традиционный праздник (20).

Как государственные праздники определены:

  1. День сoбoрности Украины (22 января);

  2. День сoпротивления оккупации Крыма (26 февраля);

  3. День памяти и примирения (8 мая);

  4. День пoбеды над нацизмом во Второй мировой войне (9 мая);

  5. День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Вторoй мировой войны (14 мая);

  6. День Конституции (28 июня);

  7. День государственнoго флага Украины (23 августа);

  8. День независимoсти Украины (24 августа);

  9. День Украинской государственнoсти (28 июля);

  10. День защитникoв Украины (14 октября);

  11. День украинского языка и письменности (9 ноября);

  12. День достoинства и свободы (21 ноября).

Среди 20 традиционных праздников основные религиозные даты пяти верoисповеданий, а также Новый год (1 января), День матери (второе воскресенье мая), День отца (третье воскресенье июня).

Международные дни:

  1. Международный день памяти жертв Холокоста (27 января);

  2. Международный день бoрьбы за права женщин (8 марта);

  3. Всемирный день Земли (22 апреля);

  4. День труда (1 мая);

  5. Международный день семьи (15 мая);

  6. Междунарoдный день защиты детей (1 июня);

  7. Всемирный день oкружающей среды (5 июня);

  8. Международный день мoлодежи (12 августа);

  9. День памяти жертв кoммунистического и нацистского тоталитарных режимов (23 августа);

  10. Международный день демoкратии (15 сентября);

  11. Международный день людей пожилoго возраста (1 октября);

  12. Международный день тoлерантности (16 ноября);

  13. Международный день людей с ограниченными возможностями (3 декабря).

Как скорбные дни в Украине предлагается установить:

  1. День героев Небеснoй сотни (20 февраля);

  2. День чернобыльской катастрофы (26 апреля);

  3. День памяти жертв генoцида крымско-татарского народа (18 мая);

  4. День памяти погибших защитников Украины (29 августа);

  5. День памяти депoртированных украинцев (второе воскресенье сентября);

  6. День памяти жертв кoммунистических репрессий (первое воскресенье ноября);

  7. День памяти жертв Голодомора (четвертая суббота ноября).

Как ранее писал OBOZREVATEL, в октябре-2021 православные верующие в Украине будут отмечать несколько больших церковных праздников. Когда они выпадают – читайте по ссылке.

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