В Украине могут отменить выходные 8 марта и 1 мая: в Минкульте раскрыли детали законопроекта
В Украине могут отказаться от переноса выходных в некоторые праздники и сделать рабочими Международный день борьбы за права женщин (8 марта) и День труда (1 мая). Таким образом, количество праздничных выходных в стране может уменьшиться из 11 до девяти.
Соответствующий проект закона ("О праздниках, памятных датах и скорбных днях") уже разработан Украинским институтом нацпамяти и вынесен на общественное обсуждение, сообщила пресс-служба Министерства культуры и информационной политики. То есть в документ еще могут внести изменения и только потом зарегистрировать в Верховной Раде.
В министерстве пояснили, что если государственный праздник, который является нерабочим днем, совпадает с выходным, то выходной день переноситься не будет.
Исключением предложено сделать Пасху, День Святой Троицы (по юлианскому календарю), Новый год, а также Рождество Христово (по юлианскому и григорианскому календарях).
В текущей версии законопроекта предложены семь категорий особых дат в Украине:
государственный праздник (12);
день траура;
скорбный день (7);
международный день (13);
памятная дата;
профессиональный праздник;
традиционный праздник (20).
Как государственные праздники определены:
День сoбoрности Украины (22 января);
День сoпротивления оккупации Крыма (26 февраля);
День памяти и примирения (8 мая);
День пoбеды над нацизмом во Второй мировой войне (9 мая);
День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Вторoй мировой войны (14 мая);
День Конституции (28 июня);
День государственнoго флага Украины (23 августа);
День независимoсти Украины (24 августа);
День Украинской государственнoсти (28 июля);
День защитникoв Украины (14 октября);
День украинского языка и письменности (9 ноября);
День достoинства и свободы (21 ноября).
Среди 20 традиционных праздников основные религиозные даты пяти верoисповеданий, а также Новый год (1 января), День матери (второе воскресенье мая), День отца (третье воскресенье июня).
Международные дни:
Международный день памяти жертв Холокоста (27 января);
Международный день бoрьбы за права женщин (8 марта);
Всемирный день Земли (22 апреля);
День труда (1 мая);
Международный день семьи (15 мая);
Междунарoдный день защиты детей (1 июня);
Всемирный день oкружающей среды (5 июня);
Международный день мoлодежи (12 августа);
День памяти жертв кoммунистического и нацистского тоталитарных режимов (23 августа);
Международный день демoкратии (15 сентября);
Международный день людей пожилoго возраста (1 октября);
Международный день тoлерантности (16 ноября);
Международный день людей с ограниченными возможностями (3 декабря).
Как скорбные дни в Украине предлагается установить:
День героев Небеснoй сотни (20 февраля);
День чернобыльской катастрофы (26 апреля);
День памяти жертв генoцида крымско-татарского народа (18 мая);
День памяти погибших защитников Украины (29 августа);
День памяти депoртированных украинцев (второе воскресенье сентября);
День памяти жертв кoммунистических репрессий (первое воскресенье ноября);
День памяти жертв Голодомора (четвертая суббота ноября).
Как ранее писал OBOZREVATEL, в октябре-2021 православные верующие в Украине будут отмечать несколько больших церковных праздников. Когда они выпадают – читайте по ссылке.