'Выглядывай меня, мама', – Ляшко с фронта поздравил с Днем матери своего самого родного человека

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко, который в составе ВСУ защищает Украину от российских окупантов, трогательно поздравил свою маму с Днем матери. Он посвятил ей стихотворение и записал видео, собрав в нем кадры со своим самым родным в мире человеком.

Видео дня

Поздравление политик разместил в Facebook. Олег Ляшко также пожелал всем украинским матерям, которые ждут своих сыновей и дочерей войны, дождаться детей живыми.

"Сегодня – День Матери. Пусть каждая украинская мама дождется своего ребенка", – прокомментировал видео Олег Ляшко.