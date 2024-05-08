Выдавал себя за вдовца, чтобы уехать за границу: пограничники в Украине разоблачили мужчину на хитрой "схеме". Фото
Украинские пограничники разоблачили мужчину призывного возраста на хитрой "схеме". Он притворялся вдовцом.
Об этом сообщает Госпогранслужба. Гражданин Украины через пункт пропуска "Лужанка" пытался попасть в Венгрию.
Как отметили пограничники, на первый взгляд все выглядело все вполне законно. Мужчина направлялся в Европу вместе со своей 16-летней дочерью. В качестве основания для выезда за границу он предоставил свидетельство о смерти жены и решении суда об установлении факта ее смерти.
Впрочем, проверки на действительность документы не прошли – пограничники обнаружили их полный подлог. Кроме того, выяснилось, что и "принадлежат" они абсолютно живой и здоровой женщине, которая сейчас находится за границей.
Правонарушителю за совершенное грозит уголовная ответственность.
Напомним, в среду, 8 мая, депутаты Верховной Рады большинством голосов поддержали законопроекты №11234 и №11235 о продлении действия военного положения и общей мобилизации еще на 90 дней. Эти режимы будут действовать не менее 11 августа 2024 года.
Как сообщал OBOZ.UA:
– Спикер ГНСУ Андрей Демченко сообщил, что из-за нового закона о мобилизации в Украине, который вступит в силу 18 мая 2024 года, Кабинет министров внесет изменения в правила пересечения границы. В частности, они будут касаться лиц, имеющих право на отсрочку.
– Власти Украины подали в Совет Европы заявление о временном частичном отступлении от соблюдения Европейской Конвенции о защите прав и свобод человека (ЕКПЧ) на время военного положения. Речь идет об ограничении свободы передвижения граждан, осмотре вещей и принудительном изъятии имущества на нужды государства в условиях военного положения.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!