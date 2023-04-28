Выдала россиянам тяжелораненых украинских защитников: в Украине будут судить врача из Мариуполя. Фото

В Украине будут судить врача-офтальмолога из Мариуполя. Злоумышленница выдала российским военным тяжелораненых украинских защитников.

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Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора. В марте 2022 года оккупационные войска захватили здания коммунального некоммерческого предприятия "Областная больница интенсивного лечения г. Мариуполя".

В тот момент там находились не менее 7 военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Персонал медучреждения, чтобы скрыть их, переодел украинских защитников в гражданскую одежду.

Однако врач-офтальмолог отделения микрохирургии глаза, поддерживая действия РФ, добровольно передала военным РФ сведения о нахождении тяжелораненых и больных военнослужащих ВСУ.

Поэтому оккупанты взяли защитников в плен, где их подвергли физическим и моральным издевательствам.

Прокуроры Донецкой областной прокуратуры в порядке специального досудебного расследования направляли в суд обвинительный акт в отношении гражданки Украины по факту госизмены (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Напомним, правоохранители сообщили о подозрении еще одному оккупанту, причастному к военным преступлениям в Киевской области. Злоумышленник грабил и лишал свободы жителей села Богдановка, угрожая оружием.

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ задержала корректировщика огня, который "наводил" удары российской артиллерии по военным объектам в Донецкой области. Житель Белозерского района в июле 2022 года дистанционно вышел на оккупантов и предложил им свою помощь.

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