Выдачи помощи от Фонда Рината Ахметова продолжаются в Белозерской общине Донецкой области

В Белозерской громаде Донецкой области люди продолжают получать гуманитарную помощь от Фонда Рината Ахметова. Фонд передал местным жителям 4 тысячи продуктовых наборов. Они предназначены прежде всего для наиболее уязвимых категорий населения.

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В наборах — продукты, которые долго хранятся: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

С начала полномасштабной войны Фонд передал 253 тысяч наборов для жителей Донецкой области и тех, кто временно эвакуировался из региона.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".