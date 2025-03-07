Выбор был жалким: что дарили в СССР на 8 марта

8 марта в СССР был важным праздником, отмечавшимся на государственном уровне. Этот праздник, ставший официальным выходным с 1965 года, был отмечен особым вниманием к женщинам. В этот день независимо от социального статуса или рода деятельности женщины получали поздравления и подарки. Однако выбор презентов, к сожалению, не всегда отвечал современным представлениям о праздничных подарках.

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С 1961 года в СССР начали активно обсуждать идею провозглашения 8 марта "красным днем" календаря. Уже с 1965 г. этот день стал официальным выходным, а празднование включало разнообразные мероприятия на предприятиях и в организациях.

Наибольшее внимание уделяли женщинам, работавшим в "мужских" профессиях, а на работе часто устраивали праздничное собрание с поздравлениями и грамотами. В этот день было принято дарить цветы, подарки и поздравления, что становилось символом уважения к труду женщин.

Цветы и весенние подарки

Главным символом этого праздника в СССР были весенние букеты с тюльпанами, мимозами и розами. Однако для мужчин это была настоящая проблема, ведь праздничные приветствия касались многих женщин: коллег, соседок, родственниц. Это означало, что требовалось иметь достаточно денег на цветы, а также решить, что подарить. Многие пытались выбирать подарки в зависимости от своего бюджета, и часто это становилось нелегкой задачей.

Подарки из дефицита: от посуды к продуктам

Наиболее популярными подарками в СССР на 8 марта были духи, косметика, лак для ногтей, дефицитные продукты, а также бытовая техника. Мужчины иногда дарили женщинам предметы обихода, например сковородки или кастрюли, которые тогда были в дефиците. В то же время, такие подарки могли быть настоящим сокровищем для женщины, ведь их было трудно найти. Поиски подарков иногда занимали несколько дней и требовали изрядной выносливости.

Открытки и личные поздравления

Открытка на 8 марта была неотъемлемым атрибутом праздника. Эти листовки, часто написанные вручную, становились важным элементом праздничного настроения. Художники постоянно создавали новые дизайны, а эти открытки стоили достаточно дешево, что позволяло их приобрести даже в условиях дефицита. Эта традиция была настолько глубоко укоренена в обществе, что сегодня многие все еще хранят старые советские открытки как память об этих временах.

Книги и журналы: подарки для интеллектуалок

Одним из самых популярных подарков для женщин были книги. Особенно ценились не художественные произведения, а разнообразные иллюстрированные каталоги, подарочные издания, посвященные искусству или культуре. В конце 1970-х – 1980-х годов модно стало дарить зарубежные каталоги с модной одеждой, хотя многое было недоступно для советских женщин. Однако даже такой подарок имел свою ценность, поскольку позволял следить за мировыми модными тенденциями.

Духи: от "Красной Москвы" до зарубежных брендов

Духи были одним из самых желанных подарков на 8 марта. Наиболее популярны были духи "Красная Москва", хотя эти ароматы не были советским изобретением. Существовали и другие варианты, такие как "Красный Мак", "Нежность" или "Белая сирень". Однако для тех, кто мог позволить себе что-то эксклюзивное, дарили духи от зарубежных брендов, таких как Chanel. Это стало своего рода признаком статуса, ведь подобные презенты не были доступны.

Косметика: фантастика для женщин того времени

В СССР косметика была не так доступна, как сегодня. Мужчины часто дарили женщинам тушь для ресниц, румян или помаду, и это считалось большим достижением, ведь косметика была очень ограниченной. Бренды, такие как Dior, могли попасть в подарочные наборы только к более богатым советским гражданам. Можно было приобрести наборы косметики для маникюра, что тоже было большим праздником для женщин.

Техника и электроника: практичные подарки

В СССР, когда техника и электроника являлись дефицитными товарами, подарки в виде электрических приборов становились символом практичности и благополучия. Самыми популярными подарками были утюги, фен, бигуди и проигрыватели пластинок. Женщины радовались таким вещам, ведь они были не только полезны, но и тяжелы для покупки в условиях того времени.

Ювелирные изделия и сувениры

Для тех, кто не хотел дарить технику или косметику, сувениры и ювелирные изделия стали альтернативой. Фарфоровые статуэтки, настольные лампы, украшения из бижутерии или драгоценные металлические изделия стали популярными презентами. Многие женщины восхищались часами, в частности, известными марками "Луч" и "Заря". Для более богатых женщин дарили иностранные электронные часы или другие аксессуары.

Праздник с цветами и шампанским

Нельзя забывать о цветах и шампанском. В канун праздника мужчины заполняли рынки в поисках лучших весенних цветов. Кроме того, бутылка советского шампанского становилась обязательным атрибутом праздничного вечера. Для настоящих романтиков и тех, кто хотел сделать незабываемый подарок, этот праздник часто завершался ужином в ресторане или билетами в театр.

OBOZ.UA ранее писал, какими были праздничные открытки с 8 марта при советском устройстве.

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