'Ввели в искусственную кому, чтобы сохранить жизнь': стало известно, в каком состоянии пострадавшие в результате атаки РФ в Сумах. Видео

Двоих детей, находящихся в тяжелом состоянии в результате российской атаки по Сумам 30 января, ввели в искусственную кому для сохранения их жизни. Речь идет о 8-летней девочке и 17-летнем юноше.

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Об этом сообщает Telegram-канал "Мы Украина". Врачи пока никаких прогнозов не дают.

"В тяжелом состоянии находятся дети – 8-летняя Варя и 17-летний Денис. Врачи ввели их в искусственную кому, чтобы сохранить им жизнь, прогнозов пока не дают. Из-под завалов вчера вечером извлекли тело матери девочки Вари. Также пострадал ее дедушка – он в больнице с переломами ног", – говорится в сообщении.

Известно, что разбор завалов продолжается, а вражеский "Шахед" разрушил 9 квартир, люди, которые в них жили, погибли.

"Работы по разбору завалов продолжаются, здесь очень много обрушилось плит, поэтому работа займет еще много времени. Начали возвращаться люди и убирать более-менее уцелевшие квартиры", – говорится в сообщении.

Спасатели пускают жителей многоэтажки по 1-2 человека, потому что есть угроза повторного обвала плит из-за того, что это панельный дом. Также на месте попадания продолжают работать волонтеры, они предоставляют плиты, пленку, чтобы закрыть поврежденные окна.

Напомним, в ночь на четверг, 30 января, российские военные атаковали "Шахедами" Сумы. Один из дронов попал в жилую многоэтажку. В результате атаки девять человек погибли, 13 пострадали.

Как сообщал OBOZ.UA, девочка Варя, пострадавшая в результате удара России по Сумам 30 января, находится в коме. Ребёнка удалось спасти из разрушенной многоэтажки. К сожалению, маму девочки спасатели нашли под завалами.

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