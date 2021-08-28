Так, друзья — сейчас одной из наиболее горячо обсуждаемых тем является Афганистан и всё, что там происходит. Сегодня в моём блоге будет пост на тему Афганистана — о том, как в 1979 году СССР ввёл туда свои войска. В какой-то мере всё, что происходит в Афгане сейчас — стало следствием вторжения туда советских войск и последствиями масштабной почти десятилетей войны. Советские войска 25 декабря 1979 года вторглись в Афганистан. День календаря был выбран не случайно — совки решили сделать это на Рождество, чтобы страны Запада не смогли оперативно отреагировать на советское вторжение в Афган.

Война СССР в Афганистане не была спонтанной — за много лет до вторжения московские метростоевцы построили дорогу через перевал Саланг, названную позже "дорогой шурави" — этот путь открывал прямую дорогу военной советской военной технике из СССР прямо в Кабул — что и было осуществлено зимой 1980 года. В агрессивных и захватнических планах СССР было присоединение (как сейчас говорят, "ингеграция") Афганистана в виде 16-й республики к СССР — но совки наткнулись на сопротивление афганского народа и увязли в этой войне на долгих 9 лет.

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Я бывал в Афганистане в 2018 году и уже подробно писал о том, как начиналась эта война, почему афганцы воевали против СССР, что советская пропаганда рассказывала об этой войне и что сейчас осталось от 40-й армии в горах Афганистана — а сегодня я покажу вам довольно редкую подборку цветных фото времён Афганской войны. А в конце поста — вопрос для читателей.

Итак, в сегодняшнем посте — цветные фото времён афганской войны, а также вопрос.

02. Ввод так называемого "Ограниченного контингента" советских войск в Афганистан начался накануне нового, 1980 года — 25 декабря 1979-го, на Рождество. Ввели в Афганистан, в основном, мотострелковые соединения, танковые части, артиллерию и части ВДВ (которые потом, в основном, и воевали — так как были наиболее боеспособными войсками в СА). Также в Афганистан были введены и авиационные части, позже приданные к 40-й армии в качестве ВВС.

Предполагалось, что масштабных боевых действий не будет, а войска 40-й армии будут просто охранять важные стратегические и промышленные объекты в стране, помогая совковому правительству Афганистана. Однако войска СССР достаточно быстро втянулись в боевые действия, оказывая поддержку правительственным силам ДРА, что привело к эскалации конфликта — так как противник, в свою очередь, тоже усилил свои ряды.

На фото — советские БТР-ы в горном районе Афганистана, мимо проходят местные жиельницы с лицами, закрытыми паранджой.

03. Очень скоро стало ясно, что навыки "классической войны", которым были обучены войска СССР, не годятся в Афганистане — этому способствовал и гористый рельеф страны, и тактика "партизанской войны", навязанная моджахедами — они появлялись словно из ниоткуда, наносили точечные и весьма болезненные удары и бесследно растворялись в горах и ущельях. Грозные танки и БМП советских войск в условиях гор были практически бесполезны — ни танк, ни БМП не могли забраться на отвестный склон, а их орудия часто просто не могло поразить цели на вершинах гор — не позволял угол подъёма ствола.

04. Советское командование стало перенимать тактику моджахедов — атаки небольшими ударными группами, засады на караваны снабжения, тщательная разведка окружающей территории для поиска лучших троп, взаимодействие с местным населением. Примерно к 1980-81 годам сложился образ и стиль афганской войны — блок-посты на дорогах, небольшие операции в высокогорье, проводимые вертолетчиками и частями ВДВ, блокирование и уничтожение "мятежных" кишлаков, засады. Попутно СССР совершил немало военных преступлений.

На фото — один из солдат фотографирует замаскированные огневые позиции на равнинной местности.

05. Снимок начала восьмидесятых годов — танк Т-62 занял господствующую высоту и прикрывает продвижение колонны "наливников" — так в Афганистане называли бензовозы. Танк выглядит достаточно потрепанным — видимо, уже немалое время участвует в боевых действиях. Орудие наведено в сторону гор и "зеленки" — небольшой полосы растительности, в которой может укрываться засада моджахедов.

Обратите внимание, что танк стоит на месте уничтоженного кишлака – фактически, на разрушенном дувале, а остатки дверного проёма жилого дома видны чуть ниже и левее. Очень часто кишлаки уничтожались совками вместе со всеми жителями...

06. Советские войска афганцы называли шурави, что с языка дари переводится как "советский", а советские солдаты называли своих противников душманы (что с того же языка дари переводится как "враги"), или сокращенно духи. Все передвижения "шурави" по дорогам страны быстро становились известны душманам, так как они получали всю информацию непосредственно от местных жителей — это позволяло легко устраивать засады, минировать дороги.

Кстати, в Афганистане до сих пор полно заминированных территорий; мины ставили как моджахеды, так и советские солдаты. Практически каждый год на этих минах кто-то подрывается — погибая и оставаясь инвалидами. Эхо войны сорокалетней давности продолжает убивать и калечить людей и сегодня...

07. Классическая афганская форма весьма узнаваема благодаря широкополой панаме, которая защищала от солнца лучше, чем классическая пилотка тех лет, используемая в СА. Еще в качестве головного убора часто использовали кепи песочного цвета. Что интересно — такие панамки в советской армии вовсе не новшество тех лет, очень похожие головные уборы носили советские солдаты во время боев на Халкин-Голе в 1939 году.

На фото ниже — солдаты в форме старого образца, с открытыми пуговицами. Позже "афганка" получила множество карманов и клапан, который закрывал пуговицы — не позволяя им отрываться во время, например, лазания по горам. Вообще надо сказать, что СССР был крайне не готов ни к этой, ни вообще к какой-то другой войне — солдаты воевали чем придётся и самостоятельно шили себе снаряжение.

08. По словам участников Афганской войны, нередко с формой бывали проблемы — одно подразделение могло носить комплекты разного цвета и стиля, а погибших солдат, чьи тела отправляли на родину, часто переодевали в старую форму образца 40-х годов, чтобы "сэкономить" на складе один комплект парадной формы...

Стандартные сапоги и ботинки солдаты часто заменяли на кроссовки — они были более комфортны в жарком климате, а также способствовали меньшему травматизму в результате подрыва на мине (ступня "отлетала", оставляя целым коленный сустав). Кроссовки покупали в афганских городах на базарах-"дуканах", а также изредка отбивали у караванов снабжения моджахедов.

09. Классическая форма "афганка" (с множеством накладных карманов), известная нам по фильмам про Афганистан, появилась уже во второй половине 80-х. Она была нескольких типов — были специальные костюмы для танкистов, для мотострелков, десантные прыжковые костюмы "мабута" и еще несколько других. По цвету формы легко определялось, сколько времени человек провел в Афганистане — так как со временем желтая "хэбэшка" выгорала под солнцем до практически белого цвета.

10. Существовали также и зимние комплекты формы-"афганки" — они использовались в холодные месяцы (в Афганистане далеко не всегда жара), а также в высокогорных районах с холодным климатом. По сути, обычная утепленная куртка с 4-мя накладными карманами.

Тактических очков в СССР не было — на фото можно увидеть механика-водителя, который защищает глаза какой-то советской плавательной синей маской.

11. А вот так выглядели моджахеды — как правило, их одежда была весьма эклектичной и смешивала традиционные афганские наряды, трофейную форму и обычную гражданскую одежу тех лет вроде треников "адидас" и кроссовок "пума". Еще была очень популярна открытая обувь вроде современных шлепанцев.

12. Ахмад-шах Масуд, полевой командир, один из главных противников советских войск, на фото запечатлен в окружении своих моджахедов — видно, что одежда у воинов самая разная, у дядьки справа от Масуда на голове надета явно трофейная шапка-ушанка из зимнего комплекта советской формы. Сейчас Ахмат-шах Масуд — национальный герой Афганистана, похороненный в мавзолее в Панджшерском ущелье.

Из головных уборов среди афганцев, помимо чалмы, были популярны и шапки под названием "паколь" — нечто вроде своеобразного берета из тонкой шерсти. На фото паколь находится на голове самого Ахмад-шаха а также некоторых его солдат.

13. А это афганские беженцы. Чисто внешне они редко отличались от моджахедов, из-за чего нередко гибли — всего за время Афганской войны погибло не менее 1 миллиона мирного населения, наибольшие жертвы возникали в результате бомбовых либо артиллерийских ударов по кишлакам.

14. Советский танкист смотрит на уничтоженный в ходе боевых действий кишлак в районе перевала Саланг. Если кишлак считался "мятежным" — его могли стереть с лица земли вместе со всеми, кто находился внутри периметра... В кишлаке Руха советские военные применяли химическое оружие против мирных жителей — просто для того, чтобы "зачистить" всё живое.

15. Немалое место в Афганской войне занимала авиация, особенно малая — с помощью вертолетов доставлялась основная часть грузов, а также осуществлялись боевые операции и прикрытие конвоев. На фото — вертолет правительственной афганской армии, прикрывающий советский конвой.

16. А вот это афганский вертолет, сбитый моджахедами в провинции Забул — это произошло в 1990-м году, уже после вывода советских войск из Афганистана.

17. Советские солдаты, попавшие в плен — военную форму у пленных отобрали, переодев в афганские наряды. Кстати, некоторые из пленных приняли ислам и пожелали остаться в Афганистане.

18. Блокпост в Кабуле, зима 1989 года, незадолого до вывода советских войск. На фото — типично кабульский пейзаж с заснеженными вершинами гор у линии горизонта.

19. Танки на афганских дорогах.

20. Советский самолет заходит на посадку в аэропорту Кабула.

21. Военная техника в Кабуле.

22. Начало вывода советских войск из Афганистана.

23. Пастух смотрит на уходящую колонну советских войск.

Война в Афганистане стала очередным никому не нужным безумием, устроенным СССР. Погиб один миллион афганцев, погибли тысячи молодых парней из СССР, ещё больше остались физическими или моральными инвалидами. Афганистан стал последней крупной войной умирающей советской империи — чрезмерные военные расходы и упавший ниже плинтуса международный имидж немало повлияли на распад СССР.

Кроме того, десятилетняя война и сотни тысяч жертв не способствовали установлению мира в Афганистане — это поспособствовало только лишь возникновению и росту радикальных группировок, из-за которых сейчас в Афганистане все проблемы...

А в комментариях напишите, что вы думаете по этому поводу. Кому была нужна эта война?

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