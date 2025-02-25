Второй день Масленицы: как празднуют и что нельзя делать на 'Заигрывание'

Традиции Масленицы связаны как с народными верованиями, так и с христианскими обычаями. Второй день Масленицы, известный как заигрывание, приходится на 25 февраля.

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Главными блюдами этой недели являются вареники и блины – они символизируют солнце, тепло и изобилие. Считается, что щедрый стол и веселье на Масленицу способствуют благополучию и щедрому урожаю в грядущем году. OBOZ.UA рассказывает, как празднуют второй день Сырной недели и какие существуют традиции.

Второй день Масленицы

В 2025 году Сырная неделя продлится с 24 февраля по 2 марта.

После торжественной встречи праздника, начинавшегося с уборки в домах и первых приготовлений вареников и блинов, настала очередь второго дня – так называемого "заигрывательного вторника". Название связано с давним обычаем – в это время молодежь присматривалась друг к другу, а родители искали женихов и невест для своих детей, устраивая смотрины и знакомства.

Именно в этот день было принято присматриваться к потенциальным женихам, ведь считалось, что чувства, зародившиеся во вторник, могут перерасти в счастливый и крепкий брак.

Традиции второго дня Масленицы

Этот день также сопровождался разнообразным весельем и зимними развлечениями. Одной из главных традиций было катание на санях из заснеженных или ледяных горок. Наши предки верили, что тот, кто в этот день не съедет с горки, может "оскорбить" Масленицу, а значит, потерять удачу и благополучие в грядущем году.

Именно во вторник Масленицы начинались настоящие народные гуляния. В городах и селах организовывали веселые представления, театрализованные представления, конкурсы и забавы. Молодежь соревновалась в ловкости, каталась на санях, пела песни и танцевала, призывая весну и хороший урожайный год.

Главными угощениями этого дня, как и в течение всей недели, являются блины и вареники, которые готовили с самыми разными начинками: сыром, ягодами, маком и медом. После активных развлечений все собирались за большим столом, чтобы разделить вкусные угощения с родными и друзьями.

Что нельзя делать на второй день Масленицы

Наши предки верили, что Масленица – это время радости и примирения, поэтому на этой неделе запрещалось ссориться и злословить.

Также существовало несколько примет: нельзя резать блины ножом – их следует есть руками или вилкой.

Не стоит разбрасываться мелкими монетами, чтобы не потерять изобилие, и обязательно следует помогать нуждающимся, чтобы привлечь в дом счастье и достаток.

Второй день Масленицы – это не только повод для развлечений, но и возможность сохранить и передать следующим поколениям уникальные украинские традиции и обычаи, придающие этому празднику особое значение.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о традициях первого дня Масленицы.

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