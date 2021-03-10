Вторая волна COVID-19 коснется тех, кто переболел, – ученый

В Украине началась вторая волна эпидемии коронавируса. Она может быть более тяжелой, чем первая. Люди, которые уже переболели, могут заразиться повторно.

Об этом в программе "Острый вопрос" на телеканале OBOZREVATEL рассказал академик НАН Украины Сергей Комисаренко. "Премьер может говорить о третьей, но я говорю о второй волне. Если посмотреть на график инфицированности и заболеваемости в Украине, это очень очевидна синусоида, которая ушла на второй подъем", – пояснил он.

По оценкам ученого, вторая волна будет более опасной за счет новых мутаций COVID-19.

"Я думаю, вторая волна будет выше еще и потому, что к нам постепенно начнут попадать варианты, люди, которые являются носителями мутаций, то ли из Великобритании, то ли из Южной Африки, из Бразилии, из США", – заметил академик.

Он добавил, что во время второй волны коронавирус может коснуться тех украинцев, которые уже перенесли эту болезнь. "Я думаю, к сожалению, у нас будет больше больных людей, которые болели раньше", – сказал он.

Комисаренко отметил, что в сложившейся ситуации наиболее эффективным способом борьбы с вирусом является вакцинация.

"Есть три возможности бороться с этим заболеванием и с самим вирусом. Первое, конечно, это вакцинация. Вакцина является единственным эффективным источником борьбы с инфекционными заболеваниями вообще и с этим коронавирусом, в частности", – подытожил ученый.

Как писал OBOZREVATEL, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о начале третьей волны пандемии COVID-19 в Украине и вероятность введения нового локдауна.