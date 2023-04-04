Вторая декада апреля готовит неприятный 'подарок' для метеозависимых: как приготовиться к магнитной буре

Информация о космической погоде, предоставленная Национальным управлением океанических и атмосферных исследований США, была обновлена, включая новые данные за апрель 2023 года. Согласно этой информации, ожидается, что этот месяц будет относительно спокойным.

Видео дня

Об этом сообщает Meteoagent. 20 и 21 апреля пройдет первая и единственная в месяц сильная магнитная буря.

В каких числах ожидаются магнитные бути



За этот месяц спутниковые системы NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий по всему миру прогнозируют только одну сильную магнитную бурю, что вызывает интерес, учитывая, что активность Солнца постепенно нарастает по пути к своему максимуму.

Начнётся месяц со средней по силе бури, которая продлится и на следующий день, 2 апреля.

С третьего по девятое апреля поводов для волнения нет.

10 и 11 апреля снова возмущение средней силы.

Так же как и 16 и 17 апреля.

20 и 21 апреля первая и единственная в месяц сильная магнитная буря.

После этого никаких событий не предвидится.

Стоит отметить, что подобные данные всегда приблизительные, поскольку предсказывать солнечные вспышки представляется чрезвычайно сложной задачей. Прогнозы формируются на основе целого ряда колеблющихся переменных. Иногда неожиданные события могут случиться, заставляя ученых оказаться в трудном положении.

Как подготовиться к магнитным бурям?

Человеческий организм можно рассматривать как биологическую машину, деятельность которой во многом обусловлена электрическими импульсами. Он способен реагировать на различные конфигурации электромагнитного поля. Одним из наиболее мощных воздействий на человека является выброс потоков из Солнца, который может оказывать непредсказуемое влияние.

Полезные советы в дни магнитных бурь:

Потребляйте должное количество воды.

Старайтесь хотя бы час в день провести на свежем воздухе.

Проветривайте помещение.

Занимайтесь спортом.

Высыпайтесь.

Старайтесь соблюдать режим питания.

Избегайте конфликтов, когда это возможно. Если ситуация критична, перенесите разговор на другой день.

При сильных магнитных бурях на планете могут наблюдаться полярные сияния, а также возможны кратковременные перебои в работе электроники, спутников, радио, а иногда даже отключения электросетей.

Ранее OBOZREVATEL предупреждал о том, что март 2023 года ознаменуется магнитными бурями, которые могут негативно повлиять на организм человека. Больше всего от возмущений геомагнитного поля страдают люди старшего возраста – для них в этот период характерны нарушения деятельности сердечно-сосудистой системы.

О том, что такое магнитные бури и как они возникают, читайте в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!