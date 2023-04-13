ВСУ утилизируют россиян конвейерным способом. Есть видео сотен и сотен трупов россиян, и они появляются каждый день.

Видео дня

Далее текст на языке оригинала.

Таких масових відео у росіян з українськими військовими не має. Є окремі епізоди, але не кілометри полів, завалених російськими трупами.

Так, у нас теж є багато загиблих і поранених, але я не бачу десятки відео українських загиблих в російських пабліках.

Причин декілька.

У нас загиблих менше. У росіян гірше з відеофіксацією на тактичному рівні. Ми намагаємося забирати поранених і загиблих. Якщо не вийшло, то ми все одно повертаємось і забираємо, скільки б часу б не пройшло. Ми маємо приблизні координати кожного загиблого.

І на тлі того треша, який відбувається, РФ потрібна хоч якась перемога.

І такою "перемогою" стало викладання відео з відрізанням голови. Нічого нового в порівнянні з Абхазією, Чечнею, Сирією.

Я абсолютно вірю заяві Малюка, що цих людей знайдуть.

Війна надовго, утилізація росіян триватиме, просто завдяки цьому та іншим подібним відео вона буде трохи болючішою для росіян.