Блог | ВСУ утилизируют россиян конвейерным способом
ВСУ утилизируют россиян конвейерным способом. Есть видео сотен и сотен трупов россиян, и они появляются каждый день.
Далее текст на языке оригинала.
Таких масових відео у росіян з українськими військовими не має. Є окремі епізоди, але не кілометри полів, завалених російськими трупами.
Так, у нас теж є багато загиблих і поранених, але я не бачу десятки відео українських загиблих в російських пабліках.
Причин декілька.
- У нас загиблих менше.
- У росіян гірше з відеофіксацією на тактичному рівні.
- Ми намагаємося забирати поранених і загиблих. Якщо не вийшло, то ми все одно повертаємось і забираємо, скільки б часу б не пройшло. Ми маємо приблизні координати кожного загиблого.
І на тлі того треша, який відбувається, РФ потрібна хоч якась перемога.
І такою "перемогою" стало викладання відео з відрізанням голови. Нічого нового в порівнянні з Абхазією, Чечнею, Сирією.
Я абсолютно вірю заяві Малюка, що цих людей знайдуть.
Війна надовго, утилізація росіян триватиме, просто завдяки цьому та іншим подібним відео вона буде трохи болючішою для росіян.