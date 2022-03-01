'Нам не нужна была эта война': в Чечне матери оплакивают ликвидированных в Украине кадыровцев. Видео

Матери погибших в Украине боевиков Кадырова, приехавших воевать на нашу землю, оплакивают своих сыновей.

В сети появилось аудио, на котором чеченка рассказывает, как погибло подразделение оккупантов-кадыровцев.

"Сын Заргаб (чеченки. - Ред.) там погиб. Они зашли в какое-то село, а там их какие-то самолеты - то ли американские, то ли турецкие - начали бомбить. Говорят, их очень жестоко разбомбили сразу, как они заехали туда (в село), выжили только 7-8 из них. Тела этих парней, говорят, уже в Беларуси", – рассказывает женщина собеседнице по имени Мадина.

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О гибели поехавшего воевать в Украину сына Заргаб, по словам женщины, говорящей на аудиозаписи, узнала от своего второго сына. Ему позвонили и сообщили о том, что кадыровская колонна была разгромлена. И что тела своих погибших сыновей чеченские матери увидят не скоро.

"Говорят, у них не было рук, а лица были разорваны... Заграб сильно плакала, говорила, что это страшная картина... Передают, что очень много наших ребят убили, они лежат в моргах в Беларуси... Их не будут перевозить домой, пока эта война не закончится. Чтобы не пугать людей количеством похорон... В беларусских моргах очень много убитых", – причитает женщина.

Она также говорит, что чеченцам не нужна война в Украине.

"Наши мальчики... Как их жалко... Нам не нужна была эта война. Нас и так уничтожали в двух войнах!" – плачет женщина.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Кадыров пожаловался, что "банд**овцы" в Украине вооружены до зубов, и призвал Путина начать "крупномасштабную операцию".

Оккупанты продолжают нести потери. По состоянию на утро 1 марта потери врага составили 5710 человек и почти 200 танков. Такие данные обнародовал Генеральный штаб ВСУ.