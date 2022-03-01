Стали 'грузом 200': 'Азов' разбил кадыровцев в степях Донбасса

Во вторник, 1 марта, полк "Азов" уничтожил группу кадыровцев на Донбассе. Украинские воины встретили в степях военнослужащих из личной гвардии президента Чечни Рамзана Кадырова, входящих в состав внутренних войск МВД России.

Об этом сообщает штаб Операции Объединенных сил в Facebook. Отмечается, что "Азов" обеспечил им достойную встречу, кадыровцы были разбиты.

"Элитные войска РФ оказались обычным грузом "200", которым сейчас оккупанты массово заваливают Украину", – сказано в сообщении.

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Кроме того, на Донецком направлении под Горловкой украинские военные взяли в плен группу представителей вооруженных формирований РФ. Оказалось, что на борьбу против ВСУ Москва насильно бросила обычных слесарей, охранников, водителей, учителей и социальных работников.

При этом все они во время допроса уже по традиции утверждали, что якобы не знали, что сейчас происходит в Украине, а их "отправили на сборы, а потом выхода уже не было".

"Всех их кремлевские власти насильственно мобилизовали в свою армию и хладнокровно отправили вперед как пушечное мясо", – отметили в штабе ООС.

Напомним: группа кадыровцев, которая намеревалась напасть на президента Украины Владимира Зеленского, была ликвидирована. Оккупантов уничтожили регулярные войска ВСУ на подступах к Киеву.

Как сообщал OBOZREVATEL, известие о страшных потерях РФ докатилось до Чечни. В сети появилось аудио, на котором чеченка со слезами рассказывает об уничтожении защитниками Украины на наших землях целого подразделения кадыровцев.

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