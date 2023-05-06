ВСУ с помощью дрона уничтожили российский комплекс наблюдения 'Муром-П'. Видео

Российские оккупанты продолжают терять на войне против Украины самые редкие образцы своего вооружения. Вооруженные силы Украины с помощью дрона уничтожили российский комплекс наблюдения "Муром-П".

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Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Он также опубликовал соответствующее видео.

На кадрах показана работа fpv-дрона Phoenix 03 Heavy ucav, который приобрели благодаря вашим донатам на UNITED24.

"Херсонщина. Работает мощный fpv-дрон Phoenix 03 Heavy ucav. Его приобрели благодаря вашим донатам на UNITED24. Беспилотник уничтожает российский комплекс наблюдения "Муром-П", – говорится в сообщении.

Этот комплекс позволял россиянам 24/7 следить за территорией и перемещениями наших войск.

"Теперь так называемый глаз мордора разрушен", – отметил Федоров.

Он добавил, что на фронт от платформы UNITED24 уже передали 100 fpv-дронов Phoenix 03 Heavy ucav. Поэтому вскоре враг потеряет еще очень много техники.

"Благодарю каждого за поддержку Армии дронов. Больше дронов на фронте – больше сохранившихся жизней защитников и защитниц", – резюмировал министр.

Стоит отметить, что этот комплекс видит человека на 10 км камерой и 4 км тепловизором. Он предназначен для круглосуточного дистанционного видеотепловизионного наблюдения, контроля и охраны открытых участков местности, происков, периметров и путей передвижения к объектам. Комплекс имеет возможность быстро разворачиваться и работать в автономном режиме.

Напомним, артиллеристы 95-й десантно-штурмовой бригады разбили наголову грузовик "Урал", боевую машину десанта и внедорожник из БК оккупантов. Техника подвозила провизию оккупантам, но наши бойцы оставили врага и без еды, и без грузовика.

Как сообщал OBOZREVATEL, страна-агрессор Россия продолжает терять на войне против Украины редкие образцы своего вооружения. В этот раз защитники Украины легко сожгли новый российский танк Т-90 "Прорыв".

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