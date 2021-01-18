ВСУ провели учения вблизи админграницы с Крымом. Видео

Вблизи админграницы с временно оккупированным Крымом прошли учения экипажей полевых узлов связи Вооруженных сил Украины. Тренировка состоялась на полигоне боевой подготовки.

Как сообщила пресс-служба Командования Объединенных сил ВСУ в Facebook, воины разворачивали аппаратные и станции, устанавливали и обеспечивали связь между органами военного управления, подчиненными воинскими частями и подразделениями. Кроме того, защитники организовывали взаимодействие в условиях изменений боевой обстановки (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Военнослужащие отрабатывали задачи по развертыванию узла связи и пункта управления на определенном участке местности. При этом слаженность экипажей и подготовка средств связи позволили своевременно осуществить марш в район развертывания пункта управления", – рассказал командующий ОС ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

Напомним, в конце декабря ВСУ устроили масштабные учения с применением ракетной батареи реактивной системы залпового огня "Смерч". Это слаживание также прошло вблизи Крыма – воины отработали подготовку к ударам по целям противника.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале января 2021 года одна из механизированных бригад ВСУ, которая несет службу в зоне боевых действий на Луганщине, провела масштабные танковые учения. Зрелищные фото тактических маневров обнародовали в сети.