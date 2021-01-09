Бійці ЗСУ влаштували навчання на танках у зоні ООС: до провокацій Росії готові. Фоторепортаж

Військові однієї з механізованих бригад Збройних сил України (ЗСУ), яка виконує завдання у Луганському напрямку в зоні проведення Операції Об'єднаних сил (ООС), взяли участь у навчаннях на танках.

Як повідомили у пресслужбі Міністерства оборони України, під час виконання практичних завдань перевірялася злагодженість як окремого танкового екіпажу, так і підрозділу загалом.

"Отримавши відповідний сигнал, танковий батальйон за лічені хвилини висунувся у визначений район, розгорнувся на вогневому рубежі, після чого виконав тактичні маневри. Під час виконання завдань, екіпажі отримували раптові ввідні від старшого начальника та оперативно реагували на них", – йдеться у повідомленні.

Військові зі свого боку заявили, що метою таких навчань є підтримка боєготовності танкового резерву до реагування на можливі провокації.

"Наразі наш батальйон перебуває в районі відведення. Та попри це, ми перебуваємо у стані постійної готовності до виконання завдань за призначенням. Подібні тренування для нас – звична справа, ми проводимо їх регулярно, і в будні, і у свята. Адже ми завжди маємо бути в тонусі, щоб у разі необхідності миттєво відреагувати на можливе загострення на фронті", – розповів один із командирів танку військовослужбовець ЗСУ Василь.

Як повідомляв OBOZREVATEL, десантно-штурмові війська Збройних сил України провели масштабні навчання поблизу з тимчасово окупованим Росією Кримом. Одним із їхніх головних завдань було відпрацювання швидкого висування на загрозливі напрямки.