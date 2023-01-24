ВСУ продвигаются в направлении Кременной: эта операция является подготовительным этапом к весеннему контрнаступлению – Politico

Вооруженные силы Украины продолжают продвигаться в Луганской области, в частности, в направлении Кременной. Эта операция является подготовительным этапом к весеннему контрнаступлению.

Видео дня

Об этом пишет Politico. В то время как линии фронта в бою остаются в основном статичными, поскольку зимняя погода затрудняет быстрое передвижение танков и бронетехники, Пентагон видит, что Украина начинает добиваться прогресса.

Стратегический город Кременная рассматривается как ворота в Северодонецк и Лисичанск, два ключевых промышленных центра Донбасса, которые российские оккупанты захватили прошлым летом.

Достижения связаны с тем, что США и западные союзники резко усиливают поддержку Киева в преддверии ожидаемого весеннего контрнаступления. Министр обороны Ллойд Остин упомянул о предстоящей операции на прошлой неделе после встречи министров обороны на авиабазе Рамштайн в Германии, отметив, что Западу пора предоставить дополнительное вооружение и подготовку, необходимые Украине для прорыва российских позиций.

США уже объявили о пакете помощи на 2,5 миллиарда долларов, который включает дополнительную бронетехнику и артиллерию. В новый пакет, в частности, вошли 59 боевых машин Bradley – в дополнение к 50, предоставленным предыдущим траншем – 90 боевых бронированных машин Stryker, 53 противоминных машины, 350 Humvees, а также дополнительные средства ПВО, ракеты и артиллерия.

В то же время Пентагон начал масштабное обучение украинских сил передовой тактике на базе США в Германии. По словам официальных лиц, обучение улучшит боевые навыки украинских защитников, поскольку война вступает в новую фазу.

Успехи возле Кременной также связаны с тем, что украинские официальные лица бьют тревогу по поводу того, что Россия закладывает основу для новой масштабной весенней кампании. Украинские военные недавно сообщили об усилении движения российских войск и военной техники в районе Луганска.

Бои в районе Кременной – это продолжение контрнаступления Украины, начавшегося осенью, когда ВСУ зачистили Харьковскую область. Теперь украинские военные намерены сосредоточить свои усилия на Луганске, но встречают ожесточенное сопротивление, поскольку российские силы окапываются там.

В последние недели Москва направила десятки тысяч военнослужащих для подкрепления своих передовых позиций после тяжелых потерь, особенно в районе города Бахмут в центральной части Донецкой области.

Высокопоставленные чиновники Пентагона заявили, что в этом году Украина вряд ли полностью вытеснит оккупантов из страны. Но председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли предположил в пятницу, что Киев может вернуть значительную территорию в зависимости от нового оборудования и обучения украинцев в ближайшие месяцы.

Напомним, возле Кременной в Луганской области идут тяжелые бои. Украинские войска постепенно продвигаются вперед, линия фронта приближается к городу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гайдай рассказал о "бавовне" для кадыровцев в Кадиевке, где ВСУ накрыли "джахид-гостиницу". Он подчеркнул, что на Луганщине захватчики несут потери, а "мобики" из Москвы попадают в плен.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!