ВСУ получили еще один микроавтобус Volkswagen от Favbet Foundation

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал бойцам Вооруженных сил Украины очередной микроавтобус Volkswagen Transporter T5.

Видео дня

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Автомобиль используется личным составом батальона логистики. В том числе помогает в эвакуации и оказании медицинской помощи.

Всего с начала российского вторжения Силы обороны страны при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation получили более 260 автомобилей.

Также при содействии фонда в передовые подразделения ВСУ поступило 130 дронов разного типа, в том числе ударного.

Кроме того, при содействии Favbet Foundation Силам обороны предоставлены сотни единиц специальной техники: тепловизоров, дальномеров, прицелов, систем связи и радиоэлектронной борьбы для противодействия вражеским дронам.

Общая помощь ВСУ при содействии фонда Favbet Foundation на январь 2024 года составила уже более 210 млн грн.