ВСУ получили еще один Ford Ranger от Favbet Foundation

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал Вооруженным силам Украины очередной внедорожник Ford Ranger.

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Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Автомобиль уже используется при выполнении боевых задач на ключевых участках обороны страны.

Внедорожник помогает защитникам Украины оперативно менять позиции, доставлять грузы до линии фронта и при необходимости эвакуировать раненых бойцов.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения ВСУ при содействии Favbet Foundation получили более 210 автомобилей. В это число также входят 53 новых внедорожника Peugeout Landtrek, приобретенные компанией Favbet для ударных рот "Армии дронов".

Также ВСУ получили при содействии фонда более 90 дронов разного типа, в том числе ударного.

В целом суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 150 млн грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.