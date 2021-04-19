В ВСУ показали зрелищное видео работы морских пехотинцев в воздухе, на земле и в воде

Воины Вооруженных сил Украины показали зрелищное видео учений и работы 137-го отдельного батальона морской пехоты в составе Военно-морских сил.

Роликом на своей странице в Facebook поделился офицер ВСУ Андрей Подлесный в понедельник, 19 апреля. Известно, что над созданием материала работала целая команда (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Что такое 137 ОБМП?" – так офицер подписал ролик.

На динамичном видео продемонстрировано, как украинские военнослужащие используют оружие и тяжелую военную технику, устраивают взрывы, стреляют.

Свою работу воины выполняли не только на суше и в воде, но и в воздухе. Так, в ролике показано, как военнослужащие ВСУ прыгали с парашютом.

Отметим, что указанный батальон был создан осенью 2015 года под командованием полковника Родиона Клепченка, ветерана войск специального назначения и миротворческих операций. Официальной датой формирования считается 1 апреля 2016-го.

Батальон состоит более чем из 100 солдат, которые ранее проходили службу в Вооруженных силах. Комплектуется военнослужащими-контрактниками.

Напомним, 15 апреля воины Вооруженных сил Украины совместно с канадскими коллегами начали подготовку к международным учениям Dynamic Front 2021. Фотографии, сделанные в ходе учений, были обнародованы в сети.

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