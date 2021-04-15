В ВСУ показали зрелищную подготовку с Канадой к международным учениям Dynamic Front 2021. Фото

Воины Вооруженных сил Украины совместно с канадскими коллегами начали подготовку к международным учениям Dynamic Front 2021.

В ней принимают участие бойцы 26 артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича. Как сообщила пресс-служба Командования Сухопутных войск, вышкол проходит на полигоне Межвидового центра подготовки ракетных войск и артиллерии.

Защитники отметили, что Dynamic Front 2021 – это серия многонациональных учений артиллерийских подразделений с боевыми стрельбами, которые проводятся Командованием подготовки 7 армии Сухопутных войск ВС США. Они состоятся в мае и сентябре на территории трех государств: Германии, Польши и Турции.

Артиллеристы Сухопутных войск ВСУ будут привлекаться к участию в учениях на территории тренировочного центра по подготовке артиллерийских подразделений ВС Республики Польша в городе Торунь. Вместе с украинскими воинами там также будут дислоцироваться представители Дании, Польши и США.

Пока же подготовку к учениям с нашими артиллеристами проводят канадские военные, представители учебно-тренировочной миссии UNIFIER. В частности, военные отрабатывали стрельбы из 152 мм орудий 2А36 "Гиацинт-Б".

"Мы сотрудничаем с ВСУ в направлении будущей дальнейшей подготовки и над программой наставничества. Во время подготовки украинских артиллеристов мы с каждым днем видим все больше общего в нашей работе. Также мы поражены тем, что многие военнослужащие уже выполняли задачи в районе боевых действий", – отметил представитель группы по подготовке артиллеристов международной тренировочной операции UNIFIER капитан Вооруженных сил Канады Грегори Гарбер.

"Одна из наших задач здесь – наблюдать за проведением учений, различиями между подготовкой украинских и канадских военных и, наконец, приводить ее к определенному общему знаменателю для того, чтобы иметь взаимодействие с украинскими военными и достичь совместимости с ними", – добавил он.

Как рассказал старший офицер отдела подготовки ракетных войск и артиллерии Командования Сухопутных войск подполковник Николай Приходько, сейчас украинское подразделение уже прошло индивидуальную и коллективную подготовку и теперь находится на конечном этапе – тактические учения подразделения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее артиллерийские и танковые резервы ВСУ устроили масштабные учения возле временно оккупированного Крыма. Они по сигналу выдвинулись в определенные районы для противодействия наступлению условного противника.