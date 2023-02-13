''ВСУ близко'': патриоты еще раз напомнили оккупантам, что Мариуполь – это Украина. Фото

Во временно захваченном и почти уничтоженном российскими войсками городе Мариуполь в Донецкой области местные жители устроили в сети флешмоб. Они писали на снегу напоминание о том, что Мариуполь – это Украина и выкладывали в сеть.

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Фото, отправленные мариупольцами, опубликовали в Telegram-канале "Маріуполь.Спротив". Кадры подписывали хештегом "сніговий спротив".

Украинцы оставляли на снегу такие надписи: "ВСУ близко", "Мариуполь – это Украина", "Путин – убийца", "Ждем ВСУ", "Слава Украине", "Украина превыше всего", а также оставляли букву Ї.

Советник законного городского головы Мариуполя Петр Андрющенко на своем канале в Telegram отметил, что все фото присланы обычными людьми, которые были вынуждены остаться во временно оккупированном Мариуполе.

Таким образом, мариупольцы оказывают оккупантам сопротивление. Андрющенко назвал такой флешмоб элегантной формой борьбы.

"Группа мариупольского сопротивления запустила флешмоб – рисуй на снегу – еб*шь русню. Чтобы показать, сколько в Мариуполе украинцев. Поскольку Мариуполь ждет ВСУ", – написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, во временно оккупированном Мариуполе украинские патриоты устроили смелую акцию. Активисты маркируют здания символами сопротивления – желтой лентой и буквой Ї.

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