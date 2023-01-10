Встретят врага огнем: Порошенко рассказал, как переоборудованные DAFы будут защищать от ''шахедов'' и от наступления из Беларуси

Петр Порошенко анонсировал старт нового проекта, в рамках которого британские грузовики DAF будут оборудованы зенитными установками для защиты от иранских дронов. А в случае угрозы с белорусского направления эти установки встретят врага огнем и не дадут продвинуться внутрь нашей территории.

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Пилотный проект реализуют в Киеве. Это совместная инициатива Фонда Порошенко, ОО "Дело Громад" и местных органов власти, направленная на защиту объектов энергетической инфраструктуры, сообщил пятый президент.

"Враг обстреливает объекты критической энергетической инфраструктуры не только с территории России, но и из Белоруссии, откуда запускает на мирные украинские города "Шахеды". Поэтому мы должны работать на опережение", – отметил Порошенко.

Он также сообщил, что команда Фонда с волонтерами уже завезла 91 грузовик DAF, которые переоборудованы и передаются в войска.

"Мы запустили еще одну очень важную программу сотрудничества с местным самоуправлением. Сегодня я анонсирую старт сотрудничества с мэром Ровно Александром Третьяком и нашей командой в Ровенском областном и городском советах. На эти военные грузовики DAF по нашей совместной инициативе будут установлены зенитные установки – ЗУ -2", – рассказал Петр Порошенко.

По его словам, они будут выполнять две функции: "первая – это защита объектов критической энергетической структуры. Если враг будет пытаться атаковать объекты инфраструктуры Ровно "шахедами", то передвижные зенитные установки встретят эти безумные попытки огнем. Вторая функция – в условиях растущей угрозы с белорусского направления, эти установки встретят огнем попытку врага продвинуться внутрь нашей территории", – говорит Порошенко.

Он также поблагодарил всех, кто принял участие в реализации этого важного проекта, который усилит обороноспособность регионов и позволит защитить жизненно важную инфраструктуру населенных пунктов.

"Я хочу поблагодарить командиров бригад, совместно с которыми мы это реализуем, городского голову и членов нашей команды в Ровно. Я хочу поблагодарить всех, кто сейчас бок о бок защищает наше государство на фронте, кто волонтерит, кто держит Украину в сердце" , – сказал Порошенко

Как известно, Фонд Порошенко и ОО "Дело Общин" законтрактовали в Великобритании более двух с половиной сотни грузовиков Leyland DAF.

Leyland DAF 45.150 — это полноприводный пятитонный дизельный грузовик, который может оснащаться лебедкой и перевозить все, что нужно для фронта: боекомплект, продукты, воду и горючее в бочках. Часть автомобилей оборудована кранами для загрузки крупнокалиберных боеприпасов. Средства собирают волонтеры, Фонд Порошенко традиционно удваивает собранную сумму.