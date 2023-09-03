Встретил свой 23 день рождения на передовой: в боях за Украину погиб защитник с Тернопольщины. Фото

В борьбе с врагом на фронте погиб молодой защитник – сапер-разведчик Степан Фецич с Тернопольщины. Жизнь 23-летнего воина оборвалась на территории Серебрянского лесничества в Луганской области.

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На прошлой неделе неравнодушным удалось собрать средства на авто для защитника, однако воспользуйся им он уже не смог. О потере сообщил Бучачский районный ТЦК и СП, а второго сентября родные и громада провели Героя в последнюю земную дорогу (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"26 августа 2023 года во время выполнения боевых задач по обеспечению отражения вооруженной агрессии РФ рации на территории Серебрянского лесничества в районе населенного пункта Кременная Луганской области погиб солдат Фецич Степан Владимирович, 12.08.2000 года рождения", – отметили в ведомстве.

Степан был родом из села Возилов Бучачской громады. Он с 26.02.2022 находился в рядах ВСУ, с честью и достоинством выполнял свой долг.

Местные издания информируют, что на прошлой неделе менее чем через сутки удалось собрать деньги на авто для Степана. Ведь ребятам из подразделения, в котором он служил, приходилось семь километров переносить боеприпасы в руках. Авто приобрели и после техосмотра передадут побратимам – мама Героя пожелала, чтобы это был последний подарок сына тем, кто стоял с ним бок о бок на передовой.

"28 августа – самый черный день в нашей семье… Боль!!! Болит где-то там, где душа… Как жить? Я проклинаю, проклинаю до двадцатого колена ру*ню! ! За своего сына, за всех сыновей, погибших в этой несправедливой войне! За что гибнут сыновья? Я проклинаю всех, кто хочет нажиться на этой войне, пусть вас пекут нечестные деньги огнем, который чувствуем мы, родные погибших. Сын, мы едем к тебе! Боль! Боль! Сплошная боль!" – написала мать защитника Галина Фецич, когда узнала, что он пополнил ряды Небесного войска.

В первые дни войны ее тогда еще 21-летний сын Степан пошел добровольцем на фронт. На днях на передовой юноша встретил свой 23-й день рождения, а в первые дни сентября навсегда вернулся домой… на щите.

Траурного 2 сентября в селе Возилов образовали живой коридор для воина Степана Фецича, отдавшего свою молодую жизнь за волю, свободу, справедливость и независимость.

"Он был патриотом, сильным патриотом Украины. Только война началась, – он рюкзак на плечи и ушел. И никто не мог его отговорить… Такой ребенок – и друзья его говорят, и все, кто его знал – и посоветовать умел, и поддержать, доброе слово сказать… Всегда веселый, положительный, улыбающийся. Мы до смерти в долгу перед Степанком и его родителями. Почивай с Богом, наш светлый Ангел…" – поделился с "20 минут" местный волонтер Иван Джердж, дальний родственник погибшего воина.

Знакомые семьи рассказывают, что Степан не послушал никого, когда шел на фронт, потому что он всегда хотел и рвался на передовую. Не так давно юноша в третий раз попытался вступить в полк "Азов" – до этого ему дважды отказывали, потому что у него не было достаточной подготовки.

Если все новобранцы проходили месяц подготовки, Степан ее прошел вдвое быстрее, потому что уже имел опыт и многое знал. После учений попал "на ноль", а маме не признался, что он уже сапер-разведчик, чтобы не волновалась.

"Степан не раз говорил: чем больше я уничтожу моск*лей, тем меньше останется для наших детей… У меня просто сердце разрывается. В каком мы долга перед родителями", – отметила местная волонтер.

У Героя остались мама Галина, папа Владимир, старший брат Тарас и сестра Аня, родившаяся в один день со Степаном, но годом позже. Девушка приехала из-за границы, чтобы попрощаться с братом-Героем.

"Искренняя благодарность и поклон родителям за воспитание сына, за настоящего Героя, верного, смелого. Достойного гражданина своей Украины! Выражаем самые искренние соболезнования семье защитника. Светлая память воину, отдавшего свою жизнь за свободное, мирное и счастливое будущее украинцев. Вечная память и уважение Герою Украины!" – указали в ТЦК и СП.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Харьковщине простились с 23-летним летчиком-штурманом Иваном Яровым, который вместе с пятью украинскими военными погиб в аварии двух вертолетов на Донбассе 29 августа. Похоронили Героя его на Аллее Славы 18-го кладбища в Харькове.

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