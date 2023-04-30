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Встречали всем селом: сеть растрогали кадры возвращения украинского Героя из плена. Видео

София Закревская
Общество
2 минуты
1,2 т.
Встречали всем селом: сеть растрогали кадры возвращения украинского Героя из плена. Видео

Украинский защитник из Винницкой области Юрий Наконечный вернулся из российского плена. В родном селе Ивашковцы Жмеринского района ему организовали торжественную встречу, на которой присутствовала почти вся громада.

Видео дня

Кадры возвращения воина домой опубликовали в TikTok (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца). Ролик, который собрал уже более миллиона просмотров, по-настоящему растрогал украинцев.

Встречать Юрия пришли его родители, друзья и родственники, а также десятки односельчан от детей до пенсионеров. Они принесли с собой хлеб-соль, букеты цветов, воздушные шары и разные подарки для нашего защитника и его семьи.

Встречали всем селом: сеть растрогали кадры возвращения украинского Героя из плена. Видео

Жители Ивашковцев радостно приветствовали и обнимали военного, а на его лице, несмотря на пройденные испытания, сияла улыбка.

"Вот такое уважение должно быть к военным. Молодцы люди что собрались и встретили героя", "Слезы радости, хочется чтобы всех так встречали", "Как хорошо громада встретила нашего Защитника! молодцы люди, пример для других", "Плачу и я вместе с вами от радости, и хочу очень, чтобы каждая украинская семья дождалась своего ГЕРОЯ, живым и невредимым", – писали украинцы в комментариях.

Встречали всем селом: сеть растрогали кадры возвращения украинского Героя из плена. Видео

На сайте Шаргородской громады 28 апреля сообщили, что Юрий Наконечный принимал участие в АТО, а в декабре 2022 года снова взял в руки оружие, чтобы защищать Родину. В феврале 2023-го связь с ним оборвалась.

"В этом году Пасха принес семье и всей нашей общине радостную весть – Юрий жив, Юрий вернулся из плена. Родители каждый день, каждую минуту выглядывали сына. Сегодня защитник вернулся домой в родное село Ивашковцы, где его встречали все: и взрослые, и малыши", – сказано в сообщении.

Встречали всем селом: сеть растрогали кадры возвращения украинского Героя из плена. Видео
Встречали всем селом: сеть растрогали кадры возвращения украинского Героя из плена. Видео

Долгое время Юрия считали пропавшим без вести, однако 16 апреля Украина вернула воина из российского плена во время большого Пасхального обмена.

Как сообщал OBOZREVATEL, в рамках обмена пленными 26 апреля Украине удалось вернуть 44 своих защитника. 36 рядовых и сержантов и 6 офицеров защищали Мариуполь, Херсон и восточные регионы нашего государства.

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