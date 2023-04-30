Встречали всем селом: сеть растрогали кадры возвращения украинского Героя из плена. Видео

Украинский защитник из Винницкой области Юрий Наконечный вернулся из российского плена. В родном селе Ивашковцы Жмеринского района ему организовали торжественную встречу, на которой присутствовала почти вся громада.

Видео дня

Кадры возвращения воина домой опубликовали в TikTok (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца). Ролик, который собрал уже более миллиона просмотров, по-настоящему растрогал украинцев.

Встречать Юрия пришли его родители, друзья и родственники, а также десятки односельчан от детей до пенсионеров. Они принесли с собой хлеб-соль, букеты цветов, воздушные шары и разные подарки для нашего защитника и его семьи.

Жители Ивашковцев радостно приветствовали и обнимали военного, а на его лице, несмотря на пройденные испытания, сияла улыбка.

"Вот такое уважение должно быть к военным. Молодцы люди что собрались и встретили героя", "Слезы радости, хочется чтобы всех так встречали", "Как хорошо громада встретила нашего Защитника! молодцы люди, пример для других", "Плачу и я вместе с вами от радости, и хочу очень, чтобы каждая украинская семья дождалась своего ГЕРОЯ, живым и невредимым", – писали украинцы в комментариях.

На сайте Шаргородской громады 28 апреля сообщили, что Юрий Наконечный принимал участие в АТО, а в декабре 2022 года снова взял в руки оружие, чтобы защищать Родину. В феврале 2023-го связь с ним оборвалась.

"В этом году Пасха принес семье и всей нашей общине радостную весть – Юрий жив, Юрий вернулся из плена. Родители каждый день, каждую минуту выглядывали сына. Сегодня защитник вернулся домой в родное село Ивашковцы, где его встречали все: и взрослые, и малыши", – сказано в сообщении.

Долгое время Юрия считали пропавшим без вести, однако 16 апреля Украина вернула воина из российского плена во время большого Пасхального обмена.

Как сообщал OBOZREVATEL, в рамках обмена пленными 26 апреля Украине удалось вернуть 44 своих защитника. 36 рядовых и сержантов и 6 офицеров защищали Мариуполь, Херсон и восточные регионы нашего государства.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!