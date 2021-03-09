Провалилась сквозь стеклянный пол: в Чехии на заработках трагически погибла молодая украинка

В Чехии погибла 27-летняя заробитчанка с Ивано-Франковщины Оксана Василив. Девушка упала с высоты, когда под ней провалился стеклянный пол в здании банка.

Оксана была вынуждена ездить на заработки, чтобы содержать ребенка и пожилую маму, ведь достойной работы в регионе не нашла. Ее сын, которому еще не исполнилось и четырех лет, остался сиротой.

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Украинка работала разнорабочей на реконструкции здания банка. Страшная весть о ее смерти пришла в село Гриновцы в Тлумачском районе 1 марта.

"Сначала мы получали разные версии от людей, которые были там. Говорили, что она упала с лестницы, потом говорили, что она упала с 4-го этажа. Но окончательная версия, которую нам передали от правоохранителей Чехии, – она провалилась сквозь стеклянную поверхность. То ли ей поручили там прибраться, то ли она сама так решила, мы не знаем. Но факт в том, что она поднялась на верхний этаж и стала на это стекло. Оно не выдержало, и она упала с высоты 15-20 метров", – говорит сестра погибшей.

Эта была уже не первая поездка Оксаны на заработки в Европу. В Чехию девушка уехала после двух месяцев работы в Польше. Маме она говорила, что работа тяжелая, но платят хорошо, поэтому будет там трудиться.

Ее сыну Давиду лишь летом исполнится 4 года. Сейчас он живет с бабушкой – мамой погибшей девушки. Отец ребенка давно от него отказался.

Жизнь Оксаны с самого детства была не сладкой, отец умер рано и ее воспитывала одна мать. Чтобы выжить, она ездила на заработки в Европу, а Ксюша оставалась с бабушкой и дедушкой.

"Несмотря на это, Оксана хорошо училась. Еще приглядывала за пожилыми родственниками. После школы она знала, что поступить должна только на бюджет, потому что денег на контракт у семьи не было. Она попала сразу в два учебных заведения, выбрала тот, что по душе (девушка окончила Финансово-коммерческий кооперативный колледж. – Авт.) Получала стипендию, еще подрабатывала. Иногда помогала бабушке с дедушкой деньгами", – вспоминает ее сестра Галина.

Оксана родила сына, о котором очень мечтала. Однако отец ребенка сразу же оставил их, сказав, что не готов к такому жизненному повороту.

"После рождения сына в семье была очень сложная финансовая ситуация. Им на памперсы денег не хватало. Они влезали в долги, потом их отдавали, потом снова занимали, так все по кругу. Когда Давиду исполнилось 4 месяца, она поехала на заработки в Европу, другого выхода у нее не было. Мальчик остался с бабушкой. Точно также, как когда-то Оксана оставалась со своими бабушкой и дедушкой, пока мама зарабатывала на жизнь за границей", – вздыхает Галина.

Как рассказывает родственница, найти работу с достойной зарплатой, которой бы хватило на содержание сына и мамы, в их области невозможно.

"Это не только у нас в районе или области. Так по всей Украине. Мало мест, где люди могут хорошо зарабатывать. Поэтому приходится выезжать в Европу. Я помню Оксанины слова, она всегда говорила, что хочет, чтобы ее ребенок был не хуже других, чтобы сын не думал, что его не долюбили. С заработков она всегда старалась вернуться ко дню рождения сына. Покупала ему лучшее. Недавно привезла машинку, чтобы он ездил по улице и девочки над ним не смеялись, что его катают на колясочке", – говорит Галина.

Маленький Давид пока не понимает, что маму он больше никогда в жизни не увидит. Бабушка сказала ему, что мамы больше нет, она пошла к Боженьке на небо.

"Как рассказала бабушка, до 1 марта Давид часто вспоминал маму, звал ее. А когда все это случилось, он словно почувствовал, и больше не зовет. Хотя он веселый, приходишь, приносишь ему гостинцы, он улыбается, целует. Конечно, бабушке будет тяжело. Кроме возраста, несколько лет назад они вместе с Оксаной отравились грибами, обе были в реанимации, думали, что не выживут. Но благодаря богу, выжили. Однако здоровье уже не то у мамы. Но я крестная мама Давида, у нас есть брат, он крестный отец, поэтому малыш один не останется", – говорит Галина.

Когда тело Оксаны привезут в Украину, пока неизвестно. Полиция Чехии еще ведет расследование, которое может растянуться до двух недель. Семья погибшей украинки собирает деньги на перевозку тела. Сумма очень большая, помогают все, кто знал девушку и ее семью.