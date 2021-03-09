Провалилась сквозь стеклянный пол: в Чехии на заработках трагически погибла молодая украинка

Марина Петик
Марина Петик
Общество
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Провалилась сквозь стеклянный пол: в Чехии на заработках трагически погибла молодая украинка

В Чехии погибла 27-летняя заробитчанка с Ивано-Франковщины Оксана Василив. Девушка упала с высоты, когда под ней провалился стеклянный пол в здании банка.

Оксана была вынуждена ездить на заработки, чтобы содержать ребенка и пожилую маму, ведь достойной работы в регионе не нашла. Ее сын, которому еще не исполнилось и четырех лет, остался сиротой.

Подробнее читайте в материале OBOZREVATEL.

Провалилась сквозь стеклянную поверхность

Украинка работала разнорабочей на реконструкции здания банка. Страшная весть о ее смерти пришла в село Гриновцы в Тлумачском районе 1 марта.

"Сначала мы получали разные версии от людей, которые были там. Говорили, что она упала с лестницы, потом говорили, что она упала с 4-го этажа. Но окончательная версия, которую нам передали от правоохранителей Чехии, – она провалилась сквозь стеклянную поверхность. То ли ей поручили там прибраться, то ли она сама так решила, мы не знаем. Но факт в том, что она поднялась на верхний этаж и стала на это стекло. Оно не выдержало, и она упала с высоты 15-20 метров", – говорит сестра погибшей.

Маленькому Давиду всего 3,5 годика

Эта была уже не первая поездка Оксаны на заработки в Европу. В Чехию девушка уехала после двух месяцев работы в Польше. Маме она говорила, что работа тяжелая, но платят хорошо, поэтому будет там трудиться.

Осиротел маленький ребенок

Ее сыну Давиду лишь летом исполнится 4 года. Сейчас он живет с бабушкой – мамой погибшей девушки. Отец ребенка давно от него отказался.

Жизнь Оксаны с самого детства была не сладкой, отец умер рано и ее воспитывала одна мать. Чтобы выжить, она ездила на заработки в Европу, а Ксюша оставалась с бабушкой и дедушкой.

Оксана и Давид похожи как две капли воды

"Несмотря на это, Оксана хорошо училась. Еще приглядывала за пожилыми родственниками. После школы она знала, что поступить должна только на бюджет, потому что денег на контракт у семьи не было. Она попала сразу в два учебных заведения, выбрала тот, что по душе (девушка окончила Финансово-коммерческий кооперативный колледж. – Авт.) Получала стипендию, еще подрабатывала. Иногда помогала бабушке с дедушкой деньгами", – вспоминает ее сестра Галина.

Давид остался с бабушкой
Достойной работы в Украине не нашла

Оксана родила сына, о котором очень мечтала. Однако отец ребенка сразу же оставил их, сказав, что не готов к такому жизненному повороту.

"После рождения сына в семье была очень сложная финансовая ситуация. Им на памперсы денег не хватало. Они влезали в долги, потом их отдавали, потом снова занимали, так все по кругу. Когда Давиду исполнилось 4 месяца, она поехала на заработки в Европу, другого выхода у нее не было. Мальчик остался с бабушкой. Точно также, как когда-то Оксана оставалась со своими бабушкой и дедушкой, пока мама зарабатывала на жизнь за границей", – вздыхает Галина.

Как рассказывает родственница, найти работу с достойной зарплатой, которой бы хватило на содержание сына и мамы, в их области невозможно.

Когда сыну исполнилось 4 месяца, Оксана отправилась в Европу на заработки

"Это не только у нас в районе или области. Так по всей Украине. Мало мест, где люди могут хорошо зарабатывать. Поэтому приходится выезжать в Европу. Я помню Оксанины слова, она всегда говорила, что хочет, чтобы ее ребенок был не хуже других, чтобы сын не думал, что его не долюбили. С заработков она всегда старалась вернуться ко дню рождения сына. Покупала ему лучшее. Недавно привезла машинку, чтобы он ездил по улице и девочки над ним не смеялись, что его катают на колясочке", – говорит Галина.

Маленький Давид пока не понимает, что маму он больше никогда в жизни не увидит. Бабушка сказала ему, что мамы больше нет, она пошла к Боженьке на небо.

В селе собирают средства, чтобы помочь маме Оксаны

"Как рассказала бабушка, до 1 марта Давид часто вспоминал маму, звал ее. А когда все это случилось, он словно почувствовал, и больше не зовет. Хотя он веселый, приходишь, приносишь ему гостинцы, он улыбается, целует. Конечно, бабушке будет тяжело. Кроме возраста, несколько лет назад они вместе с Оксаной отравились грибами, обе были в реанимации, думали, что не выживут. Но благодаря богу, выжили. Однако здоровье уже не то у мамы. Но я крестная мама Давида, у нас есть брат, он крестный отец, поэтому малыш один не останется", – говорит Галина.

Когда тело Оксаны привезут в Украину, пока неизвестно. Полиция Чехии еще ведет расследование, которое может растянуться до двух недель. Семья погибшей украинки собирает деньги на перевозку тела. Сумма очень большая, помогают все, кто знал девушку и ее семью.

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