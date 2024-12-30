Всплывут старые связи: астролог дала прогноз на 30 декабря

В понедельник, 30 декабря, начинается 29-месячный день. И Луна, и Солнце находятся в знаке Козерога.

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Как сделать этот предпоследний день года счастливым и заложить основы счастья на будущий год, эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. Она также посоветовала практики, которые в этом помогут.

По ее словам, день закономерно пройдет в хлопотах приготовления, а это несет с собой энергию коммуникации. "Я вижу такую энергию коммуникации, все будут ходить друг к другу в гости, созваниваться, разговаривать", – пояснила она.

По словам Иситы Гая, в такой день можно неожиданно получить сообщение от человека, с которым вы много лет не общались. "Этот незакрытый гештальт, он поднимется к Новому году. Какие-то старые связи, о которых вы забыли, какое-то сообщение в мессенджере, в Facebook может поступить к вам, вы можете просто на улице встретить человека, которого не видели много лет. Поэтому это такой день, который будет иметь определенные завершения больших кармических циклов", – пообещала астролог.

Она также предупредила, что столь интенсивная коммуникация может вызвать желание открыть сердце и проговорить что-то ранее не проговоренное близким людям. "Это такой день, он будет об облегчении, о снятии бремени с сердца", – сказала астролог.

Она также посоветовала провести этот приятный день дома или отправиться на прогулку. И рассказала о практике, которая поможет заложить счастье на следующий год. Исита Гая порекомендовала испечь сегодня пирог.

"Тридцатое число – это тройка, это Юпитер. Юпитер отвечает за счастье, которое проживает человек. Это и деньги, и счастливые ситуации, и счастливые встречи. Поэтому если вы сделаете пирог круглой формы на счастье в следующем году, вы разделите его со своими близкими, вы сделаете такую важную закладку на энергию в следующем году", – пообещала Исита Гая.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 30 декабря для всех знаков зодиака – кого ждут важные новости, а кто столкнется с чувством усталости.

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