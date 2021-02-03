Всех украинцев, вакцинированных от COVID-19, внесут в электронную базу Минздрава

Всех украинцев, которые получат прививку от коронавируса или откажутся от нее, внесут в единую базу Министерства здравоохранения.

Об этом 3 февраля сообщил заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Ярослав Кучер во время ежедневного брифинга.

По его словам, это сделают для улучшения данных об иммунизации населения. Чтобы в будущем, когда пациент обратится к врачу, ему было видно наличие или отсутствие прививки от COVID-19.

"Для этого нами разработан модуль иммунизации, который использует в себе все необходимые международные стандарты хранения данных по этому направлению. Он позволяет хранить информацию о проведенной иммунизации в удобном формате как для врача, так и для самого пациента", – сказал заместитель министра.

Врач сможет внести в систему большое количество информации о типе вакцины, которая была введена, ее дозировке, способе введение, причине проведения или не проведения вакцинации.

"Важно, что медицинскому персоналу не нужно будет учиться и использовать какое-то новое программное средство, какую-то новую программу и что-то придумывать", – отметил Кучер.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, вакцинировать население Украины от коронавируса начнут препаратом американской компании Pfizer. Затем украинцам будут делать прививки второй партией вакцины производства британской компании AstraZeneca.