'Всегда там, где нужны больше всего': Зеленский поздравил спасателей с праздником и показал кадры их работы на месте обстрелов. Видео

Во вторник, 17 сентября, профессиональный праздник отмечают профессиональный праздник украинских спасателей. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил и выразил особую благодарность этим людям, спасающим жизнь, рискуя собственным.

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Поздравительный пост опубликован в его официальных социальных сетях. Его сопровождают кадры работы сотрудников ГСЧС на месте вражеских обстрелов.

Президент подчеркнул, что в этот день – праздник всех людей, прибывающих на места обстрелов одними из первых: рискуют собой, но помогают другим

"Наши спасатели всегда там, где нужны больше всего. Спасибо за вашу смелость! Спасибо за то, что спасаете жизнь наших людей!" – отметил Зеленский.

Люди этой профессии – это настоящие герои, всегда готовые прийти за помощью. Каждый раз, когда граждане оказываются в опасности, именно спасатели становятся теми, кто дарит им второй шанс на жизнь.

Силами этих преданных профессионалов Украина ежегодно преодолевает огромное количество чрезвычайных ситуаций, в частности, вызванных агрессией РФ. Об истории праздника читайте по ссылке.

Как сообщал OBOZ.UA, в июне Владимир Зеленский наградил, среди прочих, работников ГСЧС Украины. Из всего 445 воинов разных структур и служб, а также спасателей 175 были отмечены посмертно.

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