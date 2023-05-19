Есть история невероятного памятника 22 погибшим в Натании израильским солдатам. Он установлен в 2006 г., а его автор - Сара Конфорти.

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Но кроме памятника есть еще история поиска и наказания их убийц.

Вот как это было. В воскресенье, 22 января 1995 года, десятки солдат возвращались на военные базы из дома и стояли на остановке у перекрестка Бейт Лид. Террорист-смертник, одетый в форму ЦАХАЛа, зашел в гущу солдат, и начал изображать резкое недомогание. После того, как несколько солдат склонились над ним, он привел в действие пояс-взрывчатку с 10-ю кг тротила. Взрыв был такой силы, что его слышали за многие километры.

Оставшиеся в живых быстро оправились от первого шока и принялись спасать раненых. Со всех сторон к автобусной остановке бросились солдаты и проезжавшие мимо гражданские лица. Среди тех, кто устремился к раненым, был нагруженный взрывчаткой второй террорист. Врезавшись в толпу людей, он привел в действие второе, еще более мощное взрывное устройство. Промежуток между двумя взрывами составил не более трех минут.

22 человека (из них 21 солдат) были убиты и 66 ранены.

Однако последствия могли быть еще более ужасными. На следующий день, перед приездом премьер-министра Ицхака Рабина на место теракта, был обнаружен еще один заряд взрывчатки, который должен был взорвать третий террорист-смертник.

Ответственность за теракт взяла на себя палестинская исламистская террористическая организация "Палестинский Исламский Джихад".

Израильская служба безопасности ШАБАК выполнила свое обещание жестоко отомстить за кровавый террористический акт. Все, кто имел отношение к организации и проведению взрывов на перекрестке Бейт-Лид, были захвачены или уничтожены:

- Все взрывные устройства террористов были изготовлены активистом ХАМАСа Ихие Аяшем Он был ликвидирован в 1996 году. Ему оторвало голову, когда он взял в руки мобильник, начиненный пластиковой взрывчаткой.

- Один из главарей "палестинского исламского джихада" Хаани Абед 2 ноября 1995 сел в свой автомобиль. Спустя несколько секунд сработало мощное взрывное устройство и его не стало.

- В августе 1995 года был уничтожен 37-летний Махмуд аль-Хауваджа Как обычно, он вышел из своего дома. Возле него остановилась машина с местными палестинскими номерами, из которой быстро выскочили несколько человек. Они произвели свыше десяти выстрелов в упор и скрылись в неизвестном направлении.

- Главарь "палестинского исламского джихада" Фатхи Шкаки пытался спрятаться от возмездия вместе с женой и пятью детьми в Дамаске . Его охраняли сирийские спецслужбы и телохранители. На улицу он выходил с приклееной бородой, в парике и с фальшивым ливийским паспортом. Однако это не спасло его. 27.10.95 к гостинице на Мальте, где он остановился под чужой фамилией, подъехал мотоцикл с двумя парнями. Дождавшись выхода Фатхи, один из них на глазах у десятков прохожих быстро приблизился к нему, окликнул по имени, а затем выхватил пистолет с глушителем и произвел пять выстрелов в голову. Ликвидаторам удалось скрыться...