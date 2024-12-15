Все праздники января по новому календарю: как изменились даты
Уже второй год наше государство отмечает рождественский сезон по-новому. После перехода Православной церкви Украины на новоюлианский календарь все даты в нем сместились на 13 дней назад и, соответственно, изменились даты праздников.
Раньше на январь приходилось Рождество. Теперь оно отмечается 25 декабря – тогда же, когда и во всем остальном мире. Впрочем, большие религиозные праздники в январе все же остались. OBOZ.UA рассказывает, что мы отмечаем во второй месяц зимы. И публикует полный календарь церковных праздников в январе.
Главные церковные праздники в январе
1 января – Обрезание Господне. В этот день церковь чествует день, когда родители принесли новорожденного Христа в храм, где ему по иудейскому обычаю провели обряд обрезания. Тогда младенцу дали имя Иисус, как указал архангел Гавриил, когда извещал Марию о непорочном зачатии.
6 января – Богоявление также известно как Крещение Господне или Крещение. Праздник был установлен в честь событий на реке Иордан, куда пришел 30-летний Иисус, чтобы принять христианское крещение от своего предтечи Иоанна Крестителя. Во время совершения обряда, на Иисуса сошел Святой Дух в виде голубя, а голос с неба произнес: "Ты Сын мой возлюбленный, в тебе — благоволение мое". Это чудо засвидетельствовало божественную сущность Христа перед людьми.
30 – праздник Трех Святителей: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого. Все трое жили и работали в 4 веке в Константинополе и внесли значительный вклад в становление христианской церкви. По легенде, когда в церкви начались дискуссии, кто из них троих имеет большие заслуги, Василий, Григорий и Иоанн сначала по очереди, а затем все вместе явились во сне епископу Евхаита Иоанну и сообщили, что равны перед богом. Поэтому их стали чествовать одновременно.
Все церковные праздники в январе 2025 года
1 января – Обрезание Господне; святого Василия Великого;
2 января – предсвятие Богоявления, святого Сильвестра, папы Римского;
3 января – святого пророка Малахия и святого мученика Гордия;
4 января – собор 70-ти святых апостолов, преподобного Теоктиста игумена;
5 января – Крещенский Сочельник;
6 января – Крещение Господне, или Богоявление;
7 января – собор Святого Иоанна Крестителя;
8 января – преподобного Георгия;
9 января – святого мученика Полиевкта;
10 января – святителя Григория Нисского; преподобного Маркияна;
11 января – преподобного Феодосия Великого;
12 января – святой мученицы Татьяны;
13 января – мучеников Ермила и Стратоника Сингидонских;
14 января – ведение Богоявления; святых преподобных Отцов, убитых в Синае; святой равноапостольной Нины;
15 января – преподобных Павла Тивейского и Иоанна Кущника;
16 января – поклонение честным веригам апостола Петра;
17 января – преподобного Антония Великого;
18 января – святых Афанасия и Кирилла, святителей Александрийских;
19 января – преподобного Макария Великого, Египетского;
20 января – преподобного Евтимия Великого;
21 января – преподобного Максима-Исповедника;
22 января – святого апостола Тимофея;
23 января – священномучеников Климента и Агафангела;
24 января – преподобной Ксении Римлянки;
25 января – святого Григория Богослова;
26 января – преподобных Ксенофонта и Марии;
27 января – перенос мощей святого Иоанна Златоустого;
28 января – преподобного Ефрема Сирийца;
29 января – перенос мощей священномученика Игнатия Богоносца;
30 января – трех святых: Василия Великого, Григория Богослова, Ивана Златоустого.
31 января – святых бессеребренников мучеников Кира и Иоанна и с ними мученицы Афанасии и дочерей ее Феодотии, Феоктисты и Евдоксии.
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