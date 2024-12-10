Старый Новый год: будет ли в 2025 году и на когда перенесли день Василия

Долгое время в календаре зимних праздников Украины можно было увидеть Старый Новый год. Праздник с парадоксальным названием был связан с отмечанием дня святого Василия по православному канону.

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Однако в 2023 году Православная церковь Украины перешла на новоюлианский календарь, сместив все даты на 13 дней назад. Как это сказалось на праздновании Старого Нового года, разбирался OBOZ.UA.

Откуда появился Старый Новый год

Современная календарная реформа ПЦУ – не первая, которая состоялась на территории Украины в новейшей истории. В 1918 году, когда значительная часть нашей страны находилась под властью Российской империи, произошел переход светского исчисления с юлианского на григорианский календарь. Тогда после 31 января 1918 г. сразу наступило 14 февраля 1918 года.

Однако православная церковь, которая была единой для всего государства, этих изменений не приняла. Так возникло расхождение в праздновании основных праздников между христианами западного обряда, которые совершили переход, и восточного, которые остались на юлианском календаре. Пока большинство мира продолжило праздновать Рождество 25 декабря, русская православная церковь перенесла его на 7 января, которое в церковном календаре оставалось тем самым 25 декабря.

Тогда же разошлись и даты празднование наступления Нового года. По светскому календарю он приходил 1 января, а по церковному – наступал в день Василия, который теперь припадал на 13 января.

Празднуют ли Старый Новый год сейчас

С 1 сентября 2023 года ПЦУ живет по новоюлианскому календарю. В части всех основных дат он гармонизировался с григорианским, однако вычисляет даты Пасхи и связанных праздников отличным образом.

Вместе с этим переходом и день Василия снова вернулся на 1 января. Оснований праздновать Старый Новый год не осталось. Теперь традиция собираться семьей на Щедрый вечер и петь щедривки снова вернулась на свое прежнее место. То есть с формальной точки зрения оснований для существования Старого Нового года больше нет.

Однако, если вам нравился этот праздник и его празднование приносило вам радость или вы не готовы отказаться от привычного юлианского календаря, вы можете продолжить соблюдение этой традиции. Запрета на празднование Старого Нового года не существует. В таком случае собирайтесь в кругу семьи и друзей по-прежнему 13 января.

Ранее OBOZ.UA публиковал полный список церковных праздников на 2025 год по новоюлианскому календарю – с учетом изменения всех дат.

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