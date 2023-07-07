Все льготы для пострадавших в результате чернобыльской катастрофы остаются, – Бунечко

В пятницу, 07 июля, прошла рабочая встреча начальника Житомирской областной военной администрации Виталия Бунечко с премьер-министром Украины Денисом Шмигалем. Они обсудили проект постановления Кабинета министров Украины об утверждении перечня населенных пунктов, отнесенных к зонам радиоактивного загрязнения в результате Чернобыльской катастрофы.

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Об этом сообщил начальник Житомирской ОВВ Виталий Бунечко в Telegram.

Постановление, которое Кабмин обнародовал 1 июля, предусматривало отмену третьей зоны отчуждения на определенных территориях, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

“Житомирщина сильно пострадала в результате аварии на ЧАЭС, поэтому жители многих населенных пунктов области, принадлежащих к 3-й зоне радиоактивного загрязнения, сейчас получают ряд льгот, которые могли быть отменены из-за пересмотра зонирования. Это лишило бы тысячи людей доплат к пенсиям, детям бесплатного питания в школах, а также привело бы к отмене ряда других социальных льгот", – отметил Виталий Бунечко.

В ходе встречи руководству области удалось добиться договоренности о снятии данного проекта постановления в текущей редакции по дальнейшему рассмотрению. Премьер-министр пообещал доработать документ.

"Все льготы, которые получают жители Житомирщины, пострадавшие в результате чернобыльской катастрофы, остаются", – подчеркнул Бунечко.

Он поблагодарил Премьер-министра за понимание и конструктивное решение.