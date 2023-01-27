''Все идет по плану?'' В сети одним видео показали, как Украина с Западом сорвали планы Путина

В сети высмеяли планы президента РФ Владимира Путина относительно "демилитаризации" Украины. Пользователи одним видео показали, как Украина при поддержке Запада сорвала эти планы.

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Так, ролик демонстрирует масштабы военной помощи, полученной Киевом после российского вторжения 24 февраля. Речь идет о современной западной технике, которая помогает (поможет) выбивать оккупантов (видео размешено внизу новости).

В частности, на кадрах запечатлена работа ЗРК HAWK, Patriot, NASAMS, IRIS-T, РСЗО Mars II, HIMARS, армейских автомобилей HMMWV, гаубиц M777, бронетранспортеров International MaxxPro, танков Challenger 2, Leopard 2, AMX-10RC, а также САУ Krab и Gepard.

Вся эта техника была предоставлена Вооруженным силам Украины после того, как глава Кремля объявил о "спецоперации" по "демилитаризации" нашей страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 января о новом пакете военной помощи объявила Бельгия. В него войдут автомобили, ПЗРК, стрелковое и легкое противотанковое оружие.

Кроме того, через считаные недели Украина получит первые Leopard от Польши. По мнению генерала Игоря Романенко, западные танки помогут ВСУ развалить оборону противника.

А секретарь СНБО Алексей Данилов намекнул, что Киев может вскоре получить американские истребители F-16.