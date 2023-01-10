Мала минулого місяця розмову з Олегом Хом'яком щодо необхідності нової мови, щоб "переназвати" концепції, які з’являються і зафіксувати ментальні зрушення, які відбуваються.

Видео дня

Днями спала мені на думку очевидна ідея, яку я все ще обмірковую, але вчорашній пост Марусі Звіробій на стільки класно підкреслює її нагальність, що я вирішила поділитися.

Вона наводить цитату Поворознюка, який минулого року сказав, що, мовляв, так, крав, але не в людей, а в держави. Це радянський менталітет, вочевидь. І в цьому зв’язку, я собі думаю, що вартує все (ВСЕ!), що наразі має назву "державне" або "національне" перейменувати в НАРОДНЕ! Щоб не було різночитань. Щоб кожному на рівні мови стали достеменно зрозумілими стосунки і причинно наслідкові зв’язки. Медицина - народна, опера - народна, університет - народний, гвардія - народна, бюджет - народний тощо. Мені здається, що це вірно розставляє належність і акценти, потрібні, щоб абсолютно кожний розумів, за що воює, кому сплачує податки, або в кого краде.