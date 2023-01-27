Все, что осталось от многоэтажки: в сети показали апокалиптическое фото из Мариуполя

В сети появились фото одного из прежде многоквартирных жилых домов в захваченном россиянами Мариуполе Донецкой области. Украинские пользователи указали, что останки высотки расположены на улице Ломизова, района после прихода "спасателей" больше не осталось.

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Кадры разместил известный блогер и журналист Денис Казанский на своем Facebook. Из груды камней и пепелища торчит остов – единственная угловая стена здания.

Вид того, что осталось от некогда цветущего, развивающегося Мариуполя, повергло украинцев в шок. Большинство из них утверждают, что никогда не простят этого российским оккупантам, а также призывают Запад внимательно посмотреть на эти снимки, чтобы более решительно поставлять оружие нашим защитникам.

Также подписчики блоггера предлагают после освобождения Мариуполя не восстанавливать этот дом и сохранить в качестве памятного знака. Это будет сигнал для всего свободного мира и потомков, что способна сотворить Россия, одержимая имперскими амбициями.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что солдаты РФ снесли уже более 50 поврежденных обстрелами многоэтажек во временно подконтрольном им Мариуполе. Теперь они планируют демонтировать еще около 1000 многоквартирных домов.

Но в разрушенном городе еще остаются украинские патриоты, которые не перестают напоминать захватчикам, что Мариуполь им не принадлежит. Мужественные ребята делают это, рискуя жизнями.

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