''Все будет Украина'': отец трехлетнего Назара из Волыни, ставшего звездой сети, растрогал украинцев обращением. Видео

Военнослужащий ВСУ Олег из Волыни, чей трехлетний сын стал звездой сети из-за совета не психовать, тоже трогательно обратился к украинцам. Словами Назара, которые усе стали успокоительными для жителей страны, он призвал граждан сохранять спокойствие, верить в своих защитников и Победу Украины.

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Мужчина обороняет родную землю от врага в рядах 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого. На ее странице в Facebook опубликовано его видеообращение (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Не психуй! Помоем!". Малыш Назар "успокаивает" маму, и его слова стали мемом, набрав миллионные просмотры в социальных сетях! Папа Назара, Олег, воин нашей Княжеской 14-й бригады, для которого жена и снимала видео с сыном, успокаивает всю Украину", – отметили военные.

На кадрах папа маленького Назарко подчеркнул, что украинцам действительно не стоит нервничать, переживать из-за войны, ведь ВСУ обязательно выгонят врага из нашей страны.

"Все будет мир! Все будет Украина. Главное не психовать", – заявил Олег.

В бригаде добавили, что его слова, подкрепленные боевым опытом, станут пророческими.

"Семейная "психотерапия" от Назара с Олегом – лучше всего для тех, кто потерял позитив. А наша Княжеская 14-я ОМБр подкрепит "терапию" действиями на фронте! Не плакайте! Все будет Украина!" – подытожили воины.

Украинцев обращение воина растрогало так же, как и слова его маленького сына. Они отметили, что не психуют и верят в ВСУ, желая защитникам счастливого возвращения домой.

Напомним: трехлетний Назар из Волыни неожиданно для всей семьи стал настоящей звездой сети после того, как там опубликовали видео с его участием. Мальчик решил помочь маме с приготовлением блинов, а вместо этого вымазал в муку свое лицо, одежду и всю кухню. Когда женщина увидела результаты кулинарной деятельности сына, то, как и положено в таких ситуациях, начала нервничать. На это юный пекарь невозмутимо ей посоветовал: "Не психуй!".

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети стало вирусным видео, которое довело интернет-пользователей до слез от грусти и смеха одновременно. На кадрах маленькая украинка плачет, потому что убеждена, что воины ВСУ живут на улице и вынуждены забирать тушенку у собак.

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