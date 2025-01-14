Все будет удаваться: гороскоп на 14 января

Во вторник, 14 января, длится 15-й лунный день, который к вечеру сменится 16-м. Луна находится в созвездии Рака, Солнце находится в Козероге.

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Каким будет такой день с точки зрения гороскопа, эксклюзивно пояснила для OBOZ.UA астролог и нумеролог Исита Гая. По ее словам, сегодня следует ожидать сюрпризов.

"Это будет насыщенный день – день договоренностей, день переговоров, день встреч, день каких-то неожиданных сюрпризов", – пообещала Исита Гая. В целом, она спрогнозировала светлый день, когда дела будут удаваться, ведь у нас будет много энергии для достижения целей.

"Это день манифестации. В этот день вы можете создавать свою реальность, вы можете думать, о чем вы мечтаете, вы можете прописывать свои мечты, вы можете создавать карты желаний. То есть это такой светлый насыщенный день, когда нужно делать какие-то внешние действия и внутренние действия", – сказала Исита Гая.

Она также прокомментировала суеверие, будто сегодня нельзя вообще стричь волосы и в целом избегать различных бьюти-процедур. "На самом деле в этот день очень много дается энергии, но о том, что нельзя стричь волосы, я думаю, что это больше суеверия", – сказала она.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 14 января для всех знаков зодиака и рассказывал, кого ждут конфликты, а кому судьба несет новые возможности.

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