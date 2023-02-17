Вручение повестки не означает, что мобилизованного немедленно отправят на фронт: в ОК 'Юг' дали разъяснение

На фронте в Украине есть подразделения, которые воюют уже долгое время без отпуска, поэтому государство требует создания мобилизационного ресурса. Однако если мужчине пришла повестка, это не значит, что его сразу должны отправить на позиции.

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Об этом сказала Наталья Гуменюк, которая возглавляет пресс-центр Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" в интервью изданию "Радио Свобода". Она подчеркнула, что получение повестки является лишь первым этапом, в ходе которого Центры комплектования собирают и проверяют данные.

По ее словам, нарратив о том, что получивших повестки сразу отправляют на фронт, разгоняют пропагандисты.

Гуменюк объяснила, что сначала военкомат собирает данные, далее мужчину, получившего повестку, отправят на медицинскую комиссию. Затем специалисты должны выяснить, есть ли основания для того, чтобы человек не подпадал под мобилизацию (например, на него поставили бронь на предприятии).

Она добавила, что в украинском законодательстве по мобилизации есть пробелы. Оно рассчитано на то, что мужчина должен сам появятся в военкомате и обновлять данные о себе. Законы, по ее словам, рассчитаны на сознательных граждан, однако его соблюдают не все.

Представитель ОК "Юг" также отметила, что после инцидентов, когда мужчинам якобы насильно вручали повестки, начали служебные проверки. Для европейского государства такое поведение недопустимо.

"Но помним о том, что нам необходимо пополнять мобилизационный ресурс. И вы правильно процитировали президента, который обратился ко всему населению, в том числе к составляющим этот мобилизационный ресурс относительно сознательного отношения к исполнению своей обязанности", – добавила Гуменюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабмин утвердил порядок бронирования военнообязанных во время действия военного положения. Также утверждены порядок и критерии определения предприятий, учреждений и организаций, критически важных для работы экономики и жизнедеятельности населения в военное время.

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