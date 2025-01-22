Время для творчества и движения: астропрогноз на 22 января

В среду, 22 января, начался 23 лунный день. Луна остается в знаке Скорпиона, а Солнце – в Водолее.

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Как эта среда повлияет с астрологической точки зрения, эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. По ее словам, день должен быть творческим и активным.

"Я вижу в среду много творческой энергии и также будет много поездок, переездов, возможно, какие-нибудь дальние поездки в другие города, в другие страны. То есть это такой день – он создан для движения", – сказала Исита Гая. По словам астролога, любое движение в этот день будет полезно.

"Любое движение, которое вы делаете в этот день, оно будет хорошо, на самом деле, проигрываться для вас", – пообещала астролог.

Она также прокомментировала давнее поверье, что на этот день выпадает самый суровый мороз. "Ну, очень суровые морозы я вообще уже не вижу несколько последних зим. Климат планеты меняется, и мы чувствуем, что уже зима совсем не такая, как была еще в нашем детстве. Но этот день – это день движения, день творчества, день проявления, и если вы планируете поездки, то запланируйте их именно на этот день", – объяснила Исита Гая.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 22 января для всех знаков зодиака – кому среда принесет ностальгию, а кого заставит бороться за справедливость.

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