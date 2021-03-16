Самые вредные привычки всех знаков зодиака

Часто даже самый идеальный человек на самом деле не такой. Абсолютно у каждого из нас есть ряд вредных привычек.

Кто не умеет рационально тратить деньги, кто не может устоять перед вкусной едой, а кто – слишком много говорит, рассказала в гороскопе для сайта Her Way астролог Лорена Томас.

Овен

Действует, а думает уже потом. Любит перебивать других во время разговора и слишком сильно налегает на кофе. Так можно и заболеть чем-то. А после работы работа будет.

Телец

Любит шоппинг. Но если вовремя не спохватиться, может потратить лишнего. Склонен делать поспешные выводы или неверно истолковывать то, что говорят люди. Попробуйте послушать, прежде чем реагировать. Боязнь перемен – тоже одно из негативных качеств Тельца.

Близнецы

Им быстро становится скучно. А иногда слишком много думают и в итоге что-то надумывают. В итоге проблемы вырастают там, где их не было. А еще Близнецы обожаются собирать сплетни.

Рак

Его любимое плохое занятие – беспокоиться и ничего не делать, чтобы это изменить. А еще – скрывать чувства от окружающих, потому что Рак слишком чувствительный. Это приводит к тому, что представитель этого знака зодиака принимает все слишком близко к сердцу, даже если для этого нет причин.

Лев

Не умеет терпеть поражение. Быть лучшим – это нормально, но старайтесь не отвлекаться от того, что должно доставлять удовольствие. Слишком увлекается соцсетями и мягкий человек, которого легко обидеть.

Дева

Человек, который родился под этим созвездием, ищет недостатки во всем и во всех, а потом еще и критикует за это. Склонен откладывать дела до последнего момента, потому что они неинтересны. И слишком самокритичен.

Весы

Не умеют сказать "Нет", когда это необходимо. Стараются избегать конфликтов, даже когда лучше его начать. И временами чрезмерно ленивы.

Скорпион

Слишком одержим. Хуже всего, когда эта навязчивая идея – человек. Слишком сильно пытается контролировать всех и вся. А привычка скрытничать может отпугнуть людей.

Стрелец

Излишняя прямолинейность может обидеть. Отсутствие терпения же заставляет принимать скоропалительные и временами не лучшие решения. Да и от привычки не выполнять обещанное пора бы избавиться.

Козерог

Привычка трудиться и постоянно думать о работе приводит к бессоннице. А она – к переутомлению и в итоге – к плохой работе. Не забывайте время от времени отдыхать. А привычка замечать только негативные аспекты усиливает стресс. Если Козерог начнет жаловаться, его ничто не остановит.

Водолей

Обожает до утра сидеть за играми или в социальных сетях, игнорируя важные дела. Часто витает в облаках и делает поспешные выводы о людях или ситуациях.

Рыбы

Настолько привыкли витать в облаках, что романтизируют определенных людей и события. А потом сталкиваются с реальностью и разочаровываются. И не умеют распоряжаться деньгами: либо копят их с удвоенной силой, либо спускают под ноль.

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