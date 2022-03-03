Враг выдает украинских правоохранителей за диверсантов – СБУ

В Службе безопасности Украины заявляют об использовании российскими оккупантами тактики разгона фейковых сообщений о членах диверсионно-разведывательных групп и призывают не распространять таких фейков, помогая врагам.

"Наша совместная работа по выявлению вражеских ДРГ настолько эффективна, что враг решил воспользоваться и этой темой. Поэтому теперь распространяет очередные фейки, чтобы обмануть украинских защитников", - написали в СБУ.

По их данным, в мессенджерах "разгоняют" списки с персональными данными и фото якобы членов ДРГ, работающих против Украины. Однако эти перечни формируют сами оккупанты. И используют для них данные украинских правоохранителей, таким образом выдавая их за диверсантов.

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"Это тактика российских захватчиков, цель которой – создать хаос и дезориентировать защитников Украины, настроить их друг против друга", — говорится в сообщении.

Служба безопасности призывает не распространять такие фейки и не помогать врагам.

"Вдобавок в дополнение к собственной контрразведывательной информации СБУ получает от вас сообщение об участниках ДРГ через официальный чат-бот @stop_russian_war_bot. Таким образом, правоохранители и силовики владеют достоверными данными о вражеских ДРГ. И они точно не будут "гулять" в свободном доступе в виде списков", - сообщили в СБУ.

В Службе призывают вместо распространения фейковых списков сообщать о реальных диверсантах на официальный чат-бот, в терроборону ВСУ или в полицию.