Врачи объяснили, от чего умирают больные COVID-19

Большинство больных с тяжелой формой COVID-19 умирают из-за уже имеющихся у них заболеваний и в связи с преклонным возрастом.

К такому выводу пришли ученые из Института судебной медицины при Университетской клинике Гамбург-Эппендорф, Германия, сообщает Der Spiegel. Как говорится в статье, в 2020 году врачи провели 618 вскрытий тел людей, умерших от коронавирусной инфекции.

По словам медиков, у 88% умерших от COVID-19 имелись по крайней мере по 3-4 заболевания, причем большинство были старше 76 лет.

В то же время эксперты отметили снижение количества больных коронавирусом, умерших от эмболии легочной артерии. Однако, как и прежде, многие пациенты с тяжелой формой умирают от полиорганной недостаточности или сепсиса, которые часто провоцируются, вновь-таки, имеющимися заболеваниями.

Чаще всего "тяжелые" пациенты страдали гипертонией, почечной недостаточностью, диабетом, опухолями или хронической обструктивной болезнью легких, и только у 1% умерших не было сопутствующих заболеваний, отмечают судмедэксперты.

По их словам, течение болезни осложняется и нездоровым образом жизни: 20% умерших имели лишний вес. При этом медики рассказали, что, по их данным, умерших мужчин было больше, чем женщин, кроме того, их возраст в основном был моложе.

Также врачи отметили, что, хоть и не гарантировать, но повысить шансы на выздоровление могут антикоагулянты – препараты, снижающие риск тромбозов и эмболии легочной артерии.

"Несмотря на интенсивные исследования, против COVID-19 по-прежнему есть слишком мало эффективных медикаментов. Дексаметазон (синтетический глюкокортикоид – ред.) – единственный медикамент, который, как доказано, снижает смертность", – говорит Штефан Клуге, руководитель отделения интенсивной медицины в клинике Гамбург-Эппендорф.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые обнаружили гибрид британского и калифорнийского штаммов коронавируса. На данный момент зафиксирован один случай заражения этим вариантом.