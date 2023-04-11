Врачи не смогли спасти Героя: от ранения скончался воин из Кривого Рога Игорь Дорошенко. Фото

5 апреля во время выполнения боевого задания в районе Авдеевки на Донетчине пулеметчик 1-го стрелкового отделения 2-го стрелкового взвода 2-й стрелковой роты, житель Кривого Рога Игорь Дорошенко получил ранение, попав под артиллерийский обстрел противника. Он был срочно доставлен в военный госпиталь Днепра, но спустя два дня, несмотря на все усилия врачей, сердце украинского защитника остановилось.

Видео дня

О горькой утрате сообщили в пресс-службе Криворожского железорудного комбината на Facebook. На предприятии Игорь Владимирович трудился с 2005 года проходчиком шахты.

"10 марта 2022 года он был мобилизован в ряды ВСУ. Служил в рядах нашей армии пулеметчиком 1-го стрелкового отделения 2-го стрелкового взвода 2-й стрелковой роты воинской части А4067", – рассказали сотрудники предприятия.

Игоря Дорошенко вспоминают, как ответственного работника, профессионала и патриота с четкой гражданской позицией. К тому же он был любящим мужем и заботливым отцом – без кормильца и защитника остались жена и сын.

Вечная память украинским воинам, которые положили жизнь за Родину!

Как сообщал OBOZREVATEL, в Полтаве провели в последний путь 36-летнего воина Александра Власенко, погибшего в Донецкой области. Военного похоронили на Затуринском кладбище 11 апреля, у него остались брат, сестра и жена.

5 апреля на фронте погиб 40-летний музыкант, дирижер Константин Старовицкий. С первого дня полномасштабного российского вторжения он пошел добровольцем в тероборону Киева. Воевал на Донбассе, погиб на Краматорском направлении. У него остались дочь, жена и пожилая мама.

Защищая Украину на Запорожском направлении смертельное ранение получил бывший оператор ивано-франковской телерадиокомпании "Вежа" Андрей Бойко. Коллеги Андрея с теплотой вспоминают о своем наставнике, который с первого дня полномасштабной войны пошел защищать жизнь каждого украинца в самых горячих точках военного противостояния.